Für die 58 jungen Musikerinnen und Musiker, die sich für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2023 im Landkreis Waldshut angemeldet hatten, war es etwas ganz Besonderes. Nach der langen kulturellen Zwangspause durch die Pandemie galt es jüngst, sich konzentriert einer Jury und dem Publikum zu präsentieren.

Spannend war es für die begabten Jugendlichen, ihre Leistungen vergleichen zu können sowie wertvolle Tipps von qualifizierten Musikpädagoginnen und -pädagogen für die weitere Arbeit an ihrem Instrument mitzunehmen. Diese Lehrkräfte von Musikschulen und Musikhochschulen außerhalb des Landkreises, aus Deutschland sowie der Schweiz, bildeten die Jury.

Anforderungen an das Programm sowie Auftrittsdauer der Vorspieler sind den Altersgruppen angemessen. Vorschläge und Empfehlungen für das Vortragsprogramm entnehmen die Lehrkräfte Literaturlisten, die auch im Lehrplan Beachtung finden. Empfohlen sind Werke aus verschiedenen Stilepochen sowie in unterschiedlichen Vortragsweisen. Mit erfolgreichen Vorträgen qualifizierten sich 19 Teilnehmer des Regionalwettbewerbs für den Landeswettbewerb Baden-Württemberg Ende März in Künzelsau.

Das sind die erfolgreichen Musikerinnen und Musiker

Von sieben Klaviersolisten qualifizierten sich Annekie Jung aus Lauchringen und Samuel Schlensak, Tübingen, für die Landesebene. Von elf Bläserensembles schafften es drei dorthin: das Hornquartett Fenja Schumacher, Johanna Gassenmeier, Manuel Bader und Giuseppe Coppola aus Bad Säckingen, das Bad Säckinger Saxophonquartett Charlize Zavala Schoof, Tim Friedrich, Malika Volle und Marlon Kalt sowie das Lörracher Klarinettentrio Ammi Blache, Anouk Sontag und Julius Högg.

Spielen und singen sich nach oben: Luisa Mara Müller und Jukka Lasse Müller

Simon Schiel

Talida Sophie Müller

Die Preisträger: Annekie Jung. Bilder: MS Südschwarzwald

Meret Maria Meier

Ein besonderes Ereignis war die Solo-Wertung der Harfen, die erstmals in Waldshut-Tiengen stattfand. Sieben Harfenistinnen aus dem Einzugsbereich von Konstanz bis Freiburg musizierten auf ihren Instrumenten – ein beeindruckendes Erlebnis. Den Landeswettbewerb erreichten Florina Abele aus Bottmingen und Meret Meier aus Ueken in der Schweiz.

Bereits eine Woche zuvor stellten sich die Gesangs- und Schlagzeugsolisten auswärtigen Jurys. Talida und Jukka Müller aus Dogern, am Klavier begleitet von ihrer Schwester Luisa-Mara, sangen sich in den Landeswettbewerb. Schlagzeuger Simon Schiel aus Weilheim erspielte sich den Landeswettbewerb bei den Pop-Schlagzeugern.

Die Jugendlichen, die sich für den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ qualifiziert haben, spielen zum Preisträgerkonzert am 19. März in der Stadthalle Waldshut. Die detaillierten Ergebnisse aller Teilnehmer sind unter www.jugend-musiziert.org zu finden.