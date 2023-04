Bad Säckingen vor 48 Minuten Junge (7) übersteht einen Fall in einen drei Meter tiefen Schacht unversehrt Das Unglück ereignet sich auf einem Parkplatz in Bad Säckingen. Ein Passant alarmiert die Rettungskräfte. Warum konnte das passieren?

In diesen von einem zweiteiligen Gitterrost gesicherten drei Meter tiefen Luftschacht stürzte am Mittwochabend ein dreijähriger Junge. Der im Bild linke vordere Teil des Rosts hing laut einem Augenzeugen bereits am Abend zuvor lose in den Schacht hinab. | Bild: Vonberg, Markus