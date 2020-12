Drogenprävention der Polizei ist ein wichtiges Thema im Kreis Waldshut. Wie Aufklärung von Jugendlichen über Suchtgefahren ohne erhobenen Zeigefinger funktionieren kann, zeigt Kommissar Jürgen Spill an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen.

Der SÜDKURIER beleuchtet die Drogenproblematik im Landkreis Waldshut. Diesmal geht es um Einblicke in die Erfahrungen der Fachstelle Sucht in Waldshut-Tiengen. Diesmal stellen wir die Präventionsarbeit der Polizei an Schulen vor.Suchtprävention