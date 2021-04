Weil am Rhein vor 1 Stunde

Jugendliche hantieren mit Spielzeugpistole und lösen größeren Polizeieinsatz aus

Mehreren Polizeistreifen waren am Dienstagabend bei einem Einsatz vor einem Einkaufsmarkt in Weil am Rhein, weil die Meldung einging, dass junge Leute eine Pistole dabeihätten.