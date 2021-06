Hochrhein vor 5 Stunden

„Jogi, hau‘ noch einen raus“: Diese zwei Jungs wollen mit eigenem EM-Song Fußballfieber entfachen

Es gibt so gut wie keinen „echten“ deutschen EM-Song in diesem Jahr. Da dachten sich Jamie (8) und Luke Wassmer (10) aus Weil am Rhein mit einem eigenen EM-Song gute Laune in die Wohnzimmer der Nation zu bringen. Gelingt den Kids das? Hören Sie selbst.