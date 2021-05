In seiner Impfstrategie geht der Landkreis jetzt zum nächsten Schritt über: Bei den dezentralen Impfung-Aktionen wurden mittlerweile 10.000 Senioren geimpft. Ab sofort sollen diese Vor-Ort-Aktionen auch für betriebliche Impfungen zur Verfügung stehen. Das sagte der Impfbeauftragte des Landkreises, der Mediziner Olaf Boettcher, gegenüber unserer Zeitung.

Am Rande des Impftermins in Wallbach zogen Boettcher und Bad Säckingens Bürgermeister Guhl ein positives Fazit: Bei den Impfterminen in der Wallbacher Flößerhalle für Bad Säckingen, Wehr und Rickenbach hätten annähernd alle Senioren über 80 und über