von Helmut Kohler

Bis zum 25. September lag der erste Herbstmonat noch klar auf Temperatur-Rekordniveau (seit Messbeginn 1966), dann wurde er durch die eingeflossene Kaltluft mit einem Temperaturüberschuss von 2,2 Grad hinter den Septembern 2016 und 1987 auf den dritten Platz gesetzt. Somit war der September der 16. zu warme Monat in Folge. Kaum überraschend, dass der September außerdem gegenüber dem langjährigen Mittel zu trocken (28,2 Liter Regen pro Quadratmeter unter dem Durchschnitt) und zu sonnig war (plus 44 Stunden).

Video: Obermeyer, Justus

Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn startete der September in Bad Säckingen bei wechselnder Bewölkung mit herbstlichen Temperaturen. Unter dem Einfluss von Hoch „Ismail“ stiegen die Temperaturen ab dem 2. Oktober bei viel Sonnenschein täglich an, so dass wir am 4. und 5. September bei Temperaturen um 28 Grad wieder hochsommerliche Temperaturen erreichten. Nachdem die Kaltfront von Tief „Ottilie“ am 6. für einen sonnen-scheinlosen und nur 18,3 Grad warmen Sonntag sorgte, bescherten uns die Hochs „Jurij“, „Kevin“ und „Leiki“ ab dem 7. einen sehr sonnigen und für die Jahreszeit viel zu warmen Altweibersommer.

Am 14. verzeichneten wir mit 30,4 den ersten Hitzetag (ab 30 Grad) des Monats und am 15. folgte sogleich mit 30,9 Grad der 2. Septemberhitzetag. Somit fiel in der ersten 3,8 Grad zu warmen Septemberhalbzeit kein Tropfen Regen und die Sonne schien an 136 Stunden schon 80 Prozent des Septembersolls.

Die zweite Bad Säckinger Septemberhälfte startete am 16. unter dem Einfluss von Hoch „Manfred“ mit viel Sonnenschein mit einer sommerlichen Tageshöchsttemperaturen von 28,1 Grad. Dank dem anhaltenden Hochdruckeinfluss von Manfred wurden wir bis zum kalendarischen Herbstbeginn am 22. September mit Sonne satt und spätsommerlich warmen Temperaturen verwöhnt. Nach über drei Wochen ohne einen Regentropfen brachte am Abend ein Gewitter den sehnlichst erwarteten Regen. Bei Tagestemperaturen um 22 Grad fiel bis zum 25. nochmals 18,2 Liter Regen. Nachdem sich Hoch „Manfred“ am 25. endgültig Richtung Osteuropa verabschiedet hatte brachten die Tiefs „Valentina“, „Wicca“ und „Xyla“ mit über 13 Grad kühleren Temperaturen und dem dringend benötigten Regen Schwung in die Wetterküche. Lagen die Bad Säckinger Monats-Durchschnittstemperaturen bis jetzt ca. 3,8 Grad über dem Mittel, so lagen sie jetzt den gleichen Wert unterhalb dem Septembermittel. Bei weiteren Regenfällen kamen bis zum 30. nochmals 48,6 Litern Niederschlag hinzu, wobei am 26. die Tagestemperatur nicht über 9,8 Grad anstieg. Unter Zwischenhocheinfluss verabschiedete sich der September mit knapp acht Stunden Sonnenschein und die Temperatur stieg wieder auf 18,6 Grad an.