Ralf Fleig geriet in die zähen Mühlen der Bürokratie. Nach einem Bandscheibenvorfall und einer Herzinnenwandentzündung im Jahr 2014 möchte der gelernte Schreiner seit etwa einem Jahr als Busfahrer wieder ins Berufsleben einsteigen. Die SGB Südbaden Bus in Waldshut hatte ihm sogar mündlich eine Stelle zugesprochen.

Doch die Deutsche Rentenversicherung (RV) Baden-Württemberg lehnte einen Finanzierungsantrag des Führerscheins im August vergangenen Jahres aber ab. Erst nach langem Hin und Her gab der Regionalträger der RV nach und der Grunholzer macht derzeit seinen Busführerschein.

Zähes Verfahren schiebt Umschulung auf

Seit etwa einem Jahr füllt sich Ralf Fleigs Ordner mit Unterlagen der Deutschen Rentenversicherung. „Ich fühle mich schikaniert!“, so der Grunholzer. Bereits im Dezember 2021 bewilligte die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg dem 53-Jähringen Förderungen zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA). Als der Grunholzer ein halbes Jahr später den Beschluss fasst, Busfahrer zu werden, verweigert sie jedoch die Finanzierung der Umschulung.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) Wenn Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können, lässt sich unter anderem bei der Rentenversicherung eine berufliche Rehabilitation oder Berufsförderung in Form der LTA beantragen. Die Betroffenen können dabei Leistungen in Anspruch nehmen, die ihren Arbeitsplatz erhalten, aber auch Aus- und Weiterbildungsangebote, die ihnen eine Perspektive auf einen neuen Arbeitsplatz eröffnen können.

Doch warum lehnt die RV diesen Berufswunsch ab?

Nach seinem Antrag im August 2022, spricht die Rentenversicherung Ralf Fleig die nötige Gesundheit ab, um als Busfahrer zu arbeiten. Doch der Grunholzer sieht das anders und legt darauf mit Hilfe des Sozialverbands VdK Widerspruch ein. Um die gesundheitliche Befähigung als Busfahrer zu untermauern, legt Fleig ein orthopädisches und einem kardiologisches Gutachten bei.

Ralf Fleig vor den vielen Unterlagen der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg. Seine Umschulung wurde zwar mittlerweile bewilligt, trotzdem blieben viele Fragen offen. | Bild: Ridder, Sebastian

Doch auch damit ist die Rentenversicherung nicht zufrieden. Sie besteht auf ein weiteres, eigens in Auftrag gegebenes orthopädisches Gutachten. Fleig soll zu einer Ärztin nach Wahl der RV in Freiburg, obwohl das eigens eingeholte Gutachten erst wenige Wochen alt ist. Der 53-Jährige ist verärgert. Kein Wunder: Denn er hatte gleichzeitig bereits eine mündliche Zusage für eine Busfahrer-Ausbildung vom Waldshuter SGB Südbaden.

Einige Fragen bleiben offen

Die Begründungen der Rentenversicherung hinterließen bei dem 53-Jährigen mehr Fragen als Antworten. So wendete er sich an den SÜDKURIER. In der ersten Ablehnung von Fleigs Antrag im August 2022 wird ihm das gesundheitliche Leistungsvermögen zur Arbeit abgesprochen. Paradox: Eine Erwerbsminderungsrente lehnte die RV aber auch ab. Arbeiten darf Fleig nicht, in den vorzeitigen Ruhestand aber auch nicht. Auf Basis welcher Gutachten die RV das beschließt, weiß Fleig bis heute nicht.

Und auch die Ablehnung der selbst eingeholten Gutachten von Ralf Fleig werfen für ihn Fragen auf. So heißt es im Schreiben aus dem Februar 2023: „Auch nach nochmaliger medizinischer Prüfung ist ein Gutachten auf orthopädischem Fachgebiet erforderlich“. Kurios: Nachdem Fleig ein orthopädisches Gutachten vorlegt, soll er also zu einem weiteren Gutachter gehen. Eine Begründung der RV bleibt aus. Der Grunholzer sah sich in einer Zwickmühle, da er sich einerseits unfair behandelt fühlte, aber andererseits fürchtete, seine Gesundheit erneut abgesprochen zu bekommen, wenn er der Vorladung nicht folgen würde.

Umschulung eine Frage der Wirtschaftlichkeit

Ralf Fleigentscheidet sich schließlich doch, zum geforderten RV-Gutachter zu gehen. Und auch der diagnostiziert offenbar nichts anderes als sein eigener Gutachter. Denn plötzlich, Ende April dieses Jahres, erhält Fleig die Zusage der Deutschen Rentenversicherung zu seiner Umschulung. Der Grunholzer gesteht, dass er lange nicht mehr damit gerechnet habe.

Wieso hat sich bei der RV der Fall so lange verzögert?

Laut Tamara Fessler, Pressesprecherin der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, sei eine Umschulung von Ralf Fleig immer im Interesse der RV gewesen. In Fleigs Fall seien Widersprüchlichkeiten zwischen einem Gutachten aus einer Reha und dem 2022 eigens eingeholten Gutachten aufgetreten.



„Es ist aber auch wichtig, dass wir Gelder ausgeben, bei denen Ausbildungen vielversprechend sind„, so Fessler. Zur intransparenten Kommunikation mit Ralf Fleig und seinem Frust ausgebliebene Antworten könne sie nichts sagen, da ein Sachbearbeiter für das Verfahren verantwortlich ist.

Neun Jahre berufsunfähig

Ralf Fleigs Leidensweg dauert aber schon länger. Bereits 2014 wurde er berufsunfähig. Zunächst erlitt der damals 44-Jährige einen Bandscheibenvorfall und kurz darauf eine Herzinnenwandentzündung. Nach erster Reha folgt eine Notoperation inklusive neuer Herzklappe und erneuter Reha. Noch im Herbst des selben Jahres versuchte Fleig es mit einer Widereingliederung in seinem Beruf als Schreiner, aber ohne Erfolg. Trotz Halbtagsarbeit habe er nicht ohne Schmerzen arbeiten können. Eine andere Lösung musste her.

Hintergrund Eine Berufsunfähigkeit liegt vor, wenn ein Betroffener seinen aktuellen Beruf langfristig aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann. Erwerbsunfähig sind Menschen, die nicht mehr in der Lage sind irgendeinen Beruf auszuüben

Ich wollte erstmal gesund werden“, sagt er rückblickend. Nach zwei weiteren Rehas wird eine Erwerbsminderungsrente in 2017 von der Deutschen Rentenversicherung abgelehnt. Also kommt nur noch eine Umschulung in Frage. Da Ralf Fleigs Vater jedoch zu der Zeit stirbt und seine Mutter an Krebs erkrankt, schiebt der Laufenburger die Berufsorientierung erstmal auf. Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung hält ihn seitdem finanziell über Wasser. Nun hat er endlich wieder eine Aussicht selbst für seinen Unterhalt aufzukommen.