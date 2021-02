Die SÜDKURIER City-Logistik und das InnovationsForum Südwest (Wirtschaftsregion Südwest) informieren am morgigen Dienstag, 9. Februar, 9 bis 10.30 Uhr online über „Nachhaltige Lieferungen per Lastenrad“. Die Stadt Bad Säckingen bietet im Februar gemeinsam mit SÜDKURIER CityLogistik Händlern und Kunden die kostenlose Warenlieferung nach Hause an.

Sie funktioniert so: Lieblingsladen vor Ort kontaktieren, Ware aussuchen oder Auswahl bestellen, Zahlungsmodalitäten klären, ein Zeitfenster und den Liefertag angeben. Die Ware kommt kostenlos per Lastenfahrrad zum Kunden nach Hause. Monika Studinger, Projektleiterin beim InnovationsForum Südwest: „Wir sind davon überzeugt, dass diese Möglichkeit auch für andere Kommunen und Gewerbetreibende interessant ist.“

Wie die Direktzustellung vom Händler zum Kunden funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt, darüber informiert SÜDKURIER-CityLogistik-Chef Jens Kluzik in dieser Online-Veranstaltung. Anmeldung oder auch Fragen per E-Mail (monika.studinger@wsw.eu), die Zugangsdaten folgen nach der Anmeldung.