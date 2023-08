Im Juli klang Ministerpräsident Winfried Kretschmann vollmundig: „Die Biogasstrategie ist ein Baustein zur Erreichung der Klimaziele des Landes.“ Und sein Landwirtschaftsminister Peter Hauk nannte Biogas eine „verlässliche Säule im erneuerbaren Energiemix“. Aber genau an dieser Verlässlichkeit gibt es nun erhebliche Zweifel. Denn gleichzeitig mit dem politischen PR-Auftritt von Kretschmann und Hauk rutscht eine Tochter des landeseigenen Energiekonzerns EnBW in die Insolvenz, die Bmp Greengas. Sie beliefert zahlreiche Stadtwerke im Land mit Biomethan und kündigt nun die Verträge. Betroffen auch die Stadtwerke Bad Säckingen. Für den örtlichen Versorger bedeutet dies ein Schaden in Millionenhöhe. Wie hoch genau, sei noch nicht absehbar, sagen Geschäftsführer Dirk Scheffner und Bürgermeister Alexander Guhl gegenüber dem SÜDKURIER. Klar ist soviel: Für die Bezieher von städtischer Fernwärme wird es kommendes Jahr teurer werden.

Biogas-Firma Bmp Greengas Der Liefervertrag der Stadtwerke Bad Säckingen mit Bmp Greengas, Sitz München, hat eine Laufzeit bis 2032. Diesen hat die Biogas-Firma in Insolvenz in Selbstverwaltung gekündigt und einen Neuvertrag angeboten. Bmp Greengas ist eine Tochter der Erdgas Südwest, die wiederum eine Tochter der landeseigenen EnBW ist. Die Verband kommunaler Unternehmen (VKU) beziffert in einer Pressemitteilung den möglichen Schaden für betroffene Stadtwerke durch die Bmp Greengas-Insolvenz deutschlandweit auf mindestens 150 Millionen Euro. Denn die Neuverträge enthielten erhebliche Mengenkürzungen zu deutlich höheren Preisen.

Aber von Anfang an: Die Stadtwerke Bad Säckingen handelten 2019 mit Bmp Greengas den langfristigen Vertrag zur Lieferung von Biomethan für das hiesige Fernwärme-Blockheizkraftwerk aus. Laufzeit von 2020 bis Ende 2032. Doch den Vertrag kündigte die mittelbare EnBW-Tochter.

„Ich denke, da ist die letzte Messe noch nicht gelesen“ – Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Scheffner zum weiteren Insolvenzverfahren gegen Bmp Greengas | Bild: Obermeyer, Justus

2024 Preiserhöhung für Fernwärmekunden

Die Insolvenz in Selbstverwaltung wurde am 1. August eingeleitet. Stadtwerkechef Scheffner rechnet den Worst-Case vor: Falls es zu einem „Totalausfall“ von Bmp Greengas komme, sei über die noch zehnjährige Vertragslaufzeit mit einem Schaden von 20 Millionen zu rechnen. Aber davon geht er nicht aus. Denn es liege von Bmp Greengas zwischenzeitlich ein Ersatzangebot vor. Danach dürfte sich der Schaden „signifikant reduzieren“, so der Geschäftsführer. Eine genau Zahl nannte er nicht, aber es geht wohl immer noch um eine zweistellige Millionensumme. Trotz der Dimension, der Vorgang sei nicht existenzgefährdend für die Stadtwerke, so Scheffner. Allerdings müssten die Kunden im kommenden Jahr mit Preiserhöhungen rechnen, dies sei durch eine Preisgleitklausel möglich.

„Sicherheitshalber haben wir uns praktisch für den Staatsbetrieb entschieden, und jetzt das“ Bürgermeister Alexander Guhl | Bild: Verena Wehrle

Letztjährige Krise erst überwunden, schon droht neues Ungemach

Die Bad Säckinger Stadtwerke haben eben erst ihre schwere Krise vom letzten Sommer überwunden. Gerade in der letztjährigen Situation war man froh über diesen langfristigen Biomethan-Vertrag mit Festpreisgarantie. Dass die mittelbare Landestochter den plötzlich kündigen würde, daran dachte niemand. Im Gegenteil: Bei den Verhandlungen 2019 stand auch ein anderer Anbieter zur Wahl. Doch den Ausschlag für Bmp Greengas gab die vermeintliche Sicherheit durch Landesbeteiligungen. „Sicherheitshalber haben wir uns praktisch für den Staatsbetrieb entschieden – und jetzt das“, sagt Guhl, „dass die landeseigene EnBW ihre Tochter insolvent gehen und die Stadtwerke im Regen stehen lässt, ist untragbar“.

Die EnBW stehle sich aus der Verantwortung. Zumal, so Guhl, gebe es zwischen EnBW, der Tochter Erdgas Südwest und der Enkelin Bmp Greengas einen Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag. Deshalb sei laut Guhl fraglich, ob der Biogaslieferant überhaupt insolvenz-antragsberechtigt sei. Nach Rechtsauffassung der betroffenen Stadtwerke müssten die Gesellschafter ihrer Biogas-Firma aus der Patsche helfen – und nicht die Kunden. Scheffner hofft auf den Fortgang des Insolvenzverfahrens: „Ich denke, da ist die letzte Messe noch nicht gelesen.“

Zweifel an Stichhaltigkeit der Insolvenzgründe

Der Hintergrund dieser deutlichen Worte: Guhl und Scheffner sehen die angegebenen Insolvenz-Gründe zumindest kritisch. Bmp Greengas hatte als Ursachen ihrer Schieflage in einer Pressemitteilung „Marktverschiebungen und den Ukrainekrieg“ angegeben. Deshalb fehle es an ausreichend Biogasmengen, um den vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Guhl fordert, diese Behauptungen im Insolvenzverfahren zu prüfen. Ebenso müsse auch die Frage untersucht werden, ob die Engpässe bei Bmp Greengas nicht hausgemacht seien, weil vorhandene Biogas-Kapazitäten lieber in ertragreichere Biokraftstoffe für das Transportwesen gesteckt würden.

Politischer Schaden für die Grünen

Doch neben dem wirtschaftlichen Schaden für die Stadtwerke sehen Guhl wie auch Scheffner durch die Insolvenz der landeseigenen EnBW-Tochter einen „katastrophalen Schaden“ für den Ruf der grünen Fernwärme. Schuld habe daran auch die grün-geführte Landesregierung, weil sie bislang nicht eingreife, so Guhl. Dieser Vorgang habe das Potential, die Wärmewende komplett auszubremsen.

Trotz Rückschlag machen Stadtwerke 2023 Gewinn

Die Preissteigerung wird auf die Stadtwerke-Kunden erst im kommenden Jahr zukommen, so Scheffner, in welcher Höhe könne er erst in einigen Wochen sagen. Den Schaden, den die Stadtwerke in diesem Jahr durch die Bmp-Insolvenz selber tragen, bezifferte er auf 500.000 Euro. Trotz dieser Summe werde das Unternehmen gute schwarze Zahlen schreiben, Scheffner rechnet für 2023 mit einem Plus von über 2,5 Millionen Euro. Diese würden nicht ausgeschüttet, sondern dienten der Stärkung des Eigenkapitals. Das Unternehmen sei nach der Sanierung auf einem stabilen Weg, daran ändere auch dieser Rückschlag nichts.