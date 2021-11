Der Klimaschutz ist nicht nur wegen der CO 2 -Bepreisung von Erniegieträgern auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein wichtiges Thema geworden. Die Energieagentur Südwest, an der die Landkreise Waldshut und Lörrach beteiligt sind, hat deshalb eine Online-Veranstaltungsreihe für mittelständische Unternehmen gestartet. Bis Mitte kommenden Jahres bietet sie in der Inforeihe „KMU: Schlüssel zum Meistern der Klimakrise“ in monatlichen, kostenlosen Vorträgen Infos und Tipps zu Themen wie beispielsweise CO 2 -Bepreisung, Photovoltaik und Abwärmenutzung gibt.

So lief der Auftakt

Der Referent Claus-Heinrich Daub, Dozent für nachhaltige Unternehmensführung, unterstrich in der Auftaktveranstaltung die Dringlichkeit ökologischen Handelns und erklärte, wie sich dies für KMU umsetzen lasse. Der Dozent der Fachhochschule Nordwestschweiz betonte an der Veranstaltung „Nachhaltiges Wirtschaften kostet – nichts tun kostet mehr“ der Energieagentur Südwest den positiven Einfluss und zugleich die Notwendigkeit nachhaltigen Wirtschaftens. Glaubhaftes, nachhaltiges Handeln sorge für Kosteneinsparungen, Verbesserung der Produktqualität und Steigerung des Markenwerts sowie Attraktivität des Arbeitgebers, so Daub. Außerdem sei nachhaltiges Handeln ethisches Handeln. „Es muss auch dann sein, wenn es keine direkten Vorteile bringt.“

Unterstützung durch die Energieagentur Auf dem Weg zu einem effizienteren Unternehmen unterstützt die Energieagentur Südwest KMU mit einem sogenannten „KEFF-Check“ kostenlos und unabhängig. „Wir schauen uns den Betrieb vor Ort an und analysieren Produktionsprozesse, Technologien, Gebäudehülle und -infrastruktur, um Einsparpotenziale zu identifizieren“, erläuterte Michael Heim, Effizienzmoderator der Energieagentur. KEFF ist ein vom Land Baden-Württemberg und der EU gefördertes Projekt zur Steigerung der Energieeffizienz in KMU. CO 2 -Situation in der Region Lörrachs Landrätin Marion Dammann verdeutlichte in ihrer Eröffnungsrede das enorme Einsparpotenzial der KMU in den Landkreisen Lörrach und Waldshut: „Wie die Klimaschutzkonzepte der Landkreise Lörrach und Waldshut zeigen, können wir von einer Gesamtemission von gut 3 Millionen Tonnen CO 2 Äquivalent pro Jahr in beiden Landkreisen ausgehen. Davon entfallen rund 50 Prozent auf die etwa 300 kleinen und mittleren Unternehmen in den Sektoren Gewerbe und verarbeitendes Gewerbe.“

Die weiteren Vorträge für KMU finden bis April 2022 in digitaler Form statt. Enden wird die Inforeihe „KMU: Schlüssel zum Meistern der Klimakrise“ mit einer Live-Abschlussveranstaltung im Mai 2022 in Waldshut.

Die weiteren Online-Veranstaltungen

9. November 2021, 19 Uhr: Das kostenfreie E-Tool – Energiedatenerfassung und -auswertung für kleine und mittelständische Unternehmen.

Referent: Marcel Quinten, Handwerkskammer des Saarlands

Das kostenfreie E-Tool – Energiedatenerfassung und -auswertung für kleine und mittelständische Unternehmen. Referent: Marcel Quinten, Handwerkskammer des Saarlands 9. Dezember 2021, 19 Uhr: Abwärmenutzungspotenziale erkennen und erschließen – das neue Kompetenzzentrum Abwärme.

Referent: Erik Heyden, Projektleiter Kompetenzzentrum Abwärme,

Umwelttechnik BW GmbH

Abwärmenutzungspotenziale erkennen und erschließen – das neue Kompetenzzentrum Abwärme. Referent: Erik Heyden, Projektleiter Kompetenzzentrum Abwärme, Umwelttechnik BW GmbH 15. Januar 2022, 9 Uhr: Nutzen Sie Ihre Flächen für Photovoltaik! – Wie Unternehmen von der Solarstromerzeugung profitieren können

Referent: Franz Pöter, Solar Cluster Baden-Württemberg e.V.

Nutzen Sie Ihre Flächen für Photovoltaik! – Wie Unternehmen von der Solarstromerzeugung profitieren können Referent: Franz Pöter, Solar Cluster Baden-Württemberg e.V. 8. Februar 2022, 19 Uhr: CO 2 Bepreisung – bedeutend für Betrieb und Klimaschutz

Referent: Jakob Flechtner, Deutscher Industrie- und Handelskammertag

CO Bepreisung – bedeutend für Betrieb und Klimaschutz Referent: Jakob Flechtner, Deutscher Industrie- und Handelskammertag 10. März 2022, 9 Uhr: Heizen und Kühlen von gewerblichen Gebäuden mit innovativer Wärmepumpentechnik.

Referent: Dr. Ulrich Leibfried, Consolar Solare Energiesysteme GmbH

Heizen und Kühlen von gewerblichen Gebäuden mit innovativer Wärmepumpentechnik. Referent: Dr. Ulrich Leibfried, Consolar Solare Energiesysteme GmbH 28. April 2022, 9 Uhr: Wirtschaftlichkeitsberechnungen VDI 2067-1 und VDI 6025, Amortisatzionszeit und Risikobetrachtung.

Referent: Sven Kirchhoff, Solarcomputer GmbH

Alle Vorträge sind kostenlos und finden online per Zoom statt.

Anmeldung bei michael.heim@keff-bw.de.