In welchen Berufen gibt es jetzt noch offene Lehrstellen? Die Top 10 der freien Ausbildungsstellen im Kreis Waldshut

Von 764 Bewerbern auf einen Ausbildungsplatz sind aktuell 102 ohne Lehrstelle oder anderweitige Alternative geblieben. Gleichzeitig wurden aber 533 Lehrstellen nicht besetzt. Was hat Corona damit zu tun und in welchen Berufen ist die Chance auf eine Lehrstelle am größten? Hier die Antworten.