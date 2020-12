von Heinz J. Huber

Der Kreistag, das gewählte Parlament des Landkreises Waldshut, könnte künftig in Zeiten einer Katastrophe oder Epidemie auch ohne persönliche Anwesenheit der Kreisräte beschlussfähig tagen. Der Kreistag nahm die Regelung des Landes wegen der Corona-Pandemie in der jüngsten Sitzung mit breiter Mehrheit in seine Hauptsatzung auf. Laut der geänderten Landkreisordnung Baden-Württemberg können die Kreisräte auch „durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz“ beraten, über „Gegenstände einfacher Art“.

Über schwierige Themen nur dann, „wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte“. Schwerwiegende Gründe wären unter anderem Naturkatastrophen und der Seuchenschutz. Der Beschluss des Kreisparlaments wird allerdings kaum praktische Folgen haben, so die Verwaltung. Die Umsetzung eines „digitalen Sitzungsformates“ könnte jedoch mit der bisherigen Computer-Ausstattung und vorhandenem Personal umgesetzt werden. Wegen der Pandemie hatte der Kreistag zuletzt in Gemeindehallen in Jestetten und Höchenschwand getagt.