Hochrhein Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

In Lörrach eröffnet ein Gratis-Restaurant: Doch wie kann das eigentlich funktionieren?

Viele Restaurants stecken aktuell in der Krise. Und ausgerechnet in dieser Zeit wollte im November in Lörrach ein Café eröffnen, in dem alles kostenlos angeboten wird. Die Eröffnung wurde nun – dank Corona – zum zweiten Mal verschoben – auf September 2021. Wir erläutern das Konzept und blicken hinter die Kulissen.