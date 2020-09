Auf unserer Internetseite www.suedkurier.de haben wir in der unter dem 06.06.2019 veröffentlichten Berichterstattung unter der Überschrift „Kinder mussten essen bis zum Erbrechen: Kindergartenleitung in Oberlauchringen muss gehen“ behauptet: „Im katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Oberlauchringen habe die Stellvertreterin der Kindergartenleiterin Kinder wiederholt zum Essen bis zum Erbrechen und zum Schlafen auf Befehl gezwungen“. Unter dem 07.06.2019 haben wir unter der Überschrift „Gewalt im katholischen Kindergarten in Oberlauchringen: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft„ behauptet: „Gewalt im katholischen Kindergarten Oberlauchringen„ sowie mit der Überschrift „Kita-Skandal: Auf keinen Fall wegschauen, wenn es um das Wohl von Kindern geht“: „Im Fall des katholischen Kindergartens St. Elisabeth in Oberlauchringen haben Erzieherinnen dieses Vertrauen zutiefst missbraucht.“

Wir halten diese Berichterstattung nicht mehr aufrecht und stellen hiermit richtig, dass die Vorwürfe gegen die stellvertretende Leiterin des Kindergartens unzutref­fend waren.

Die Redaktion des SÜDKURIER bedauert, dass die frühere stellvertretende Leiterin des Kindergartens St. Elisabeth in Oberlauchringen durch die Berichterstattungen negative Folgen zu tragen hat. Dafür bittet die Chefredaktion die frühere stellvertretende Leiterin um Entschuldigung.