SÜDKURIER-Wahlarena zur Landtagswahl 2021 im Stadttheater Konstanz: Aufzeichnung der Debatte mit Kandidaten für den Wahlkreis 59 Waldshut. Auf der Bühne (von links) Niklas Nüssle (Grüne), Peter Schallmayer (SPD),Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Bernhard Boll (AfD). Es moderieren Susann Duygu (Redaktion Waldshut, links) und Markus Baier (Redaktion Bad Säckingen). | Bild: Rau, Jörg-Peter

Diese Landtagswahl ist anders: Selten waren die Herausforderungen für Politiker so groß und die Erwartungen der Bürger an sie so hoch. Ein Jahr Corona, ein Jahr mit Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, Schul- und Kitaschließungen. Da stellt sich die Frage: Wer kann Krise? Diejenigen, die in Stuttgart gerade das Sagen haben oder können das andere besser? Darüber entscheiden die Bürger bei der Landtagswahl am 14. März. Und sie entscheiden darüber, welcher Kandidat aus ihrem Wahlkreis ihre Interessen im Landesparlament vertritt oder gar in Regierungsverantwortung.

Susann Duygu (Redaktion Waldshut) bei der Moderation der SÜDKURIER-Wahlarena zur Landtagswahl 2021 im Stadttheater Konstanz mit Kandidaten aus dem Wahlkreis 59 Waldshut. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Markus Baier (Redaktion Bad Säckingen) moderiert die SÜDKURIER-Wahlarena zur Landtagswahl 2021 im Stadttheater Konstanz mit Kandidaten des Wahlkreis Waldshut. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Video ab Donnerstag abrufbar

Eine seltene, wenn nicht gar die einzige Gelegenheit, einige Kandidaten des Wahlkreises Waldshut direkt kennenzulernen, besteht ab Donnerstag, 18. Februar: Dann ist die SÜDKURIER-Wahlarena eröffnet und als Video auf der Homepage des SÜDKURIER unter www.suedkurier.de/podium abrufbar.

Bei der Veranstaltung, die im Vorfeld aus Gründen des Infektionsschutzes ohne Publikum aufgezeichnet wurde, treffen die Direktkandidaten des Wahlkreises Waldshut der derzeit im Landtag vertretenen Parteien aufeinander: Niklas Nüssle (Bündnis90/Grüne), Sabine Hartmann-Müller (CDU), Peter Schallmayer (SPD), Bernhard Boll (AfD) – Harald Ebi (FDP) war verhindert.

Niklas Nüssle (Grüne) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Kandidaten sind für die außergewöhnliche Veranstaltung auf Einladung des SÜDKURIER nach Konstanz ins Stadttheater gekommen, das zum Fernsehstudio umfunktioniert worden ist. Wo im vergangenen September noch das Stück „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Roman von Hans Fallada gespielt wurde, stehen nun also die Politiker auf der Bühne und stellen sich den Fragen der SÜDKURIER-Redakteure. Und das sei gleich vorweggenommen: Alle Kandidaten haben überlebt. Dabei gibt es so manche Bewährungsprobe zu bestehen, zum Beispiel bei Schnellfrage-Runden, wo die Kandidaten schnell auf den Punkt kommen müssen.

Peter Schallmayer (SPD) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Thema Impfen erhitzt Gemüter

„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“: Mit diesem genialen Werbespruch punktete Ende der 90er Jahre das Land Baden-Württemberg und warb augenzwinkernd für das Land der Cleverle, Schaffer und Macher. Baden-Württemberg, das Musterländle – das Bild hat Kratzer bekommen. „Wir können alles. Außer Impfen“, würden wohl heute Spötter sagen. Besonders clever scheint zumindest den Kandidaten der Oppositionsparteien nicht, was die derzeitige Landesregierung in Sachen Corona-Management und Impf-Strategie abliefert. Das wird in der Wahl-Arena deutlich. Nebeneinander auf der Theaterbühne positioniert, ringen die Akteure um Argumente, Konzepte und Antworten.

Bernhard Boll (AfD) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Ist AfD-Kandidat Boll mit 69 nicht eigentlich zu alt für ein Landtagsmandat? Ist es der amtierenden CDU-Abgeordneten Hartmann-Müller tatsächlich gelungen, aus dem Schatten ihres Vorgängers zu treten? Fühlt sich Kapitalismuskritiker Schallmayer in der SPD wirklich zuhause? Ist Grünen-Bewerber Nüssle mit 26 Jahren nicht zu jung für ein so verantwortungsvolles Amt?

Hier ist Schlagfertigkeit gefragt

Schon der Einstieg hielt für das Kandidaten-Quartett erste unangenehme Fragen bereit. Weiter kommt man in dieser Runde nur mit Schlagfertigkeit und guten Ideen. Denn diese sind gefragt bei den aktuellen Herausforderungen, die durch Corona noch verschärft werden. Populismus und starke Sprüche helfen dagegen nicht weiter, wie Peter Schallmayer seinem AfD-Konkurrenten Bernhard Boll unverblümt unterbreitete.

Sabine Hartmann-Müller (CDU) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Es waren indes gerade die ohnehin umstrittenen Aspekte der Landespolitik, wie die Impfstrategie, die Corona-Maßnahmen oder auch der Zustand des Schulwesens, die die Kandidaten bei aller Fairness und Sachlichkeit auch immer wieder zum emotionalen Schlagabtausch provozierten.

Wahlarena im Internet Die Sendung über die SÜDKURIER-Wahlarena für den Wahlkreis 59 Waldshut gibt es ab Donnerstag, 18. Februar, auf der Internet-Seite des SÜDKURIER als Video zum Anschauen. Eingeladen waren die Direktkandidaten aller derzeit im Landtag vertretenen Parteien: Dabei waren Niklas Nüssle (Bündnis90/Grüne), Sabine Hartmann-Müller (CDU), Peter Schallmayer (SPD), Bernhard Boll (AfD) – Harald Ebi (FDP) war verhindert. Moderatoren der Sendung sind die SÜDKURIER-Redakteure Susann Duygu-D‘Souza (Waldshut) und Markus Baier (Bad Säckingen). Hier gibt‘s die Sendung zum Anschauen: www.sk.de/podium

Klar wurde unterdessen auch: Die vier teilnehmenden Kandidaten vom Hochrhein nehmen die Problematik ernst, sie haben auch Ideen und Vorstellungen, wie man die Lage in den Griff bekommen kann. Diese sind aber alles andere als deckungsgleich. Dennoch sind sie auch bereit, diese zu vertreten. Ergebnis ist auf jeden Fall eine muntere Debatte mit Unterhaltungswert, die viele neue Erkenntnisse für die Zuschauer bereithält.

Corona-Schnelltests und Maskenpflicht

Die Wahlarena im Stadttheater Konstanz fand unter strengen Hygiene-Auflagen statt. Ein Konzept war mit den Behörden abgestimmt. So mussten sich alle Kandidaten einem Corona-Schnelltest unterziehen, ebenso Techniker und an der Produktion Beteiligte. Abseits der Bühne galt Maskenpflicht.