Kreis Waldshut vor 37 Minuten

In den Kreisimpfzentren gehen die Lichter aus: Betrieb endet in wenigen Tagen

Noch ist es ein großes Stück Arbeit, bis das Ziel der „Herdenimmunität“ erreicht ist. Doch Kreisimpfzentren und Impfbusse werden dabei keine weitere Rolle mehr spielen: Wie überall in Bade-Württemberg werden auch die Einrichtungen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach in wenigen Tagen geschlossen. Wie der Zeitplan bis dahin aussieht und wie es danach weitergehen soll? Wir haben nachgefragt.