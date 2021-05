Die Hausarztpraxen nehmen in der Impfkampagne im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine immer bedeutendere Rolle ein. Jede vierte Erstimpfung im Landkreis wurde mittlerweile von einem Hausarzt vorgenommen. Im gesamten Landkreis Waldshut sind es schon über 13000 Patienten, die sich in den Praxen impfen ließen. Dabei werden die Ärzte vor Ort erst seit gut vier Wochen mit Impfstoffen versorgt.

Günter Straub | Bild: Photographer: Rainer Keser

Von einer enorm hohen Nachfrage berichtet auch der Mediziner Günter Straub, einer von drei Hausärzten im Wehrer Ärztehaus: „Wir werden überschüttet von Anfragen. Unsere Warteliste umfasst konstant etwa 250 Patienten“, so Straub. Ob telefonisch, per E-Mail oder auch persönlich: Anmeldungen werden auf allen Kanälen angenommen. Für die Impfwilligen bedeutet das: Sie müssen viel Geduld mitbringen, auch wenn sie schon auf der Liste stehen. Da die wöchentlichen Impfstofflieferungen sehr variiieren, sind die Termine nur mit Vorbehalt zu planen.

Nicht jede Impfstoffbestellung wird erfüllt

Trotz der groß angekündigten Impfwelle in den Hausarztpraxen, war auch der der Impfstart im Wehrer Ärztehaus eher schleppend. „Wir bekamen weit weniger Impfstoff als wir bestellt hatten. Aus dem ‚Volldampf‘ wurde eher ein laues Lüftchen“, beschreibt Günter Straub den Impfstart vor einem Monat. Und auch wenn die Priorisierung der Patienten ab kommender Woche in der Hausarztpraxis aufgehoben werden soll, bedeutet es keineswegs, dass jeder Impfwillige gleich einen Termin bekommen kann. Denn für nächste Woche seien weniger Impfstoffmengen angekündigt als in dieser Woche. „Es ist ein Auf und Ab und leider nicht richtig planbar“, so Straub. Vorgemerkte Impftermine müssten gegebenenfalls wieder verschoben werden, wenn weniger Impfdosen geliefert werden.

Jeweils montags wird der Impfstoff geliefert und ab Dienstag dann bis zum Ende der Woche verimpft. „Länger ist der Impfstoff von Biontech nicht haltbar“, so Straub. Bislang wurden die Patienten im Ärztehaus in der Reihenfolge geimpft, die das Sozialministerium in seinen Priorisierungsregeln festgelegt habe. Ab Montag können die behandelnden Ärzte in Bade-Württemberg selbst entscheiden, wer die Impfung zuerst braucht. In den Kreisimpfzentren bleibt es dagegen noch einige Wochen bei der festgelegten Priorisierung. Auch deshalb ist nun mit einem verstärkten Ansturm auf die Hausarztimpfungen zu rechnen.

Die Hausärzte bitten deshalb ihre Patienten um die notwendige Geduld – auch beim Impftermin selbst. „Wir bestellen die Patienten relativ kompakt zur selben Uhrzeit ein, damit wir rasch sehen, wenn jemand fehlt. Damit können wir relativ schnell Ersatzpatienten einbestellen“, erklärt der Mediziner.

Fast 500 Impfungen in drei Wochen

In den ersten drei Wochen haben die drei Hausärzte im Ärztehaus insgesamt 475 Erstimpfungen vorgenommen. Zum Einsatz kamen dabei die Vakzine von Biontech (235 Impfdosen) und Astrazeneca (145 Impfdosen). „Andere Impfstoffe haben wir bisher nicht erhalten.“

Die Akzeptanz der Impfstoffe sei grundsätzlich gut – auch wenn manche Patienten wegen möglicher thrombotischer Nebenwirkungen bei Astrazeneca verunsichert sind. „Ältere, für die Astrazeneca aller Voraussicht geeignet wäre, lehnen teilweise Astrazeneca ab und nahmen bisher den Jüngeren damit Impfstoff weg“, so Straub. Es gebe aber zum Glück auch genügend andere Patienten, die den Impfstoff akzeptieren. Auch junge Menschen, die es satt haben, noch länger zu warten und auch Sorge haben, sich in der Wartezeit noch zu infizieren. „Bislang hatten wir bei beiden Impfstoffen keine ernsten Komplikationen. Auch unsere Patienten, die in Impfzentren geimpft worden sind, haben bisher die Impfung gut vertragen, auch Astrazeneca“, erklärt Dr. Straub.