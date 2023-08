„Grundsätzlich sind wir noch immer in der glücklichen Lage, dass wir in unserem Nachwuchsbereich gut aufgestellt sind“, beginnt Henrik Dambach, Vorsitzender der Stadtmusik Waldshut. „Natürlich wären wir, wie vermutlich alle anderen Vereine, froh, wenn es noch mehr Nachwuchs geben würde.“

Speziell in den tiefen Registern – wie etwa an der Tuba, dem Tenorhorn und der Posaune – habe der Verein noch Lücken zu füllen. Ein entscheidender Vorteil für die Musiker der Stadtmusik Waldshut sei, dass nicht gleich von Anfang an tief in die Tasche gegriffen werden müsse. „Wir stellen unseren Mitgliedern bei Bedarf die Instrumente und bieten speziell im Jugendbereich die passenden Ausbildungen an“, erklärt Dambach.

Zusammenarbeit mit der Musikschule

Bei der Ausbildung am Instrument arbeite der Verein mit der Musikschule Südschwarzwald zusammen. Auch Dirigent Frank Amrein ist Lehrer an der Musikschule Südschwarzwald, „was die Zusammenarbeit stärkt und vereinfacht.“ Was bei Vereinsmitgliedern immer gut ankomme, seien Ausflüge, gemeinsame Probewochenenden und der gesellige Austausch nach den Proben.

Verbindlichkeit als Problem

Aber: „Es wird immer schwieriger, die Mitglieder zu motivieren – speziell die Jüngeren. Gerade zu Anlässen, die vielleicht nicht als spaßig empfunden werden, für uns als Verein aber Pflicht sind.“ Ein großes Problem sei die Verbindlichkeit. Immer weniger Freiwillige würden sich festlegen wollen. „Es könnte sich ja noch eine bessere Option als die regelmäßige Probe auftun und dann möchte man die Freiheit haben, den anderen Anlass wahrnehmen zu können“, beschreibt Dambach seine Erfahrung. Zusätzlich werde die Arbeit im Ehrenamt mit der Zeit immer mehr – sei es durch neue gesetzliche Regeln, neue Vorgaben oder Ähnliches.

Auswirkungen auch im Sport spürbar

Das merkt auch Fabian Kummle, Vorsitzender im Sportverein Dogern: „Immer weniger Menschen wollen im Ehrenamt eine Aufgabe übernehmen.“ Dabei sei es egal, ob es um das Organisieren von Festen gehe oder die Übernahme von Aufgaben im Vorstands-Team. „Diejenigen, die im Verein eine Aufgabe inne haben, haben meist viel zu tun. Ein Teufelskreis – denn dann wollen andere Vereinsmitglieder diese Aufgabe erst recht nicht übernehmen.“ Dabei wäre es so einfach: „Wird eine Aufgabe auf viele Schultern verteilt, haben die einzelnen Mitglieder auch weniger Arbeit.“

Manche Betriebe belohnen Mitarbeiter, die ein Ehrenamt haben

Fabian Kummle ist neben seiner Vorstandstätigkeit im Sportverein auch Geschäftsführer des Möbelmarkts Dogern. Dort bekommen Mitarbeiter, die sich im Ehrenamt engagieren, seit März einen Urlaubstag mehr im Jahr. Auf diese Idee sei er durch seine Vorstandsfunktion gekommen: „Wir wollen Ehrenamt entlohnen. Außerdem leisten Menschen, die im Ehrenamt aktiv sind, meist auch bessere Arbeit im Betrieb“, so seine Einschätzung. Kummles Wunsch: mehr solcher Angebote von Seiten der Arbeitgeber. „Ich möchte mich dafür einsetzen, dass unsere Vereinskultur erhalten bleibt. Es braucht das Ehrenamt.“

Weitere Konzepte für das Ehrenamt

Sind auch Sie in einem Verein aktiv und haben ein besonderes Konzept für die Jugendarbeit oder Ideen, um Aufgaben aufzuteilen? Gibt es in Ihrem Betrieb Belohnungen für Mitarbeiter, die im Ehrenamt tätig sind? Dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail (hochrhein@suedkurier.de).