von Ralf Göhrig

Im zweiten Anlauf konnte sich der Gemeinderat nun durchringen, der geplanten Fassaden-Gestaltung am alten Pfarrhaus zuzustimmen. Vor einigen Wochen war der Vorschlag der beiden Brüder, Ralph und Andreas Hilbert (ANRA), die das Pfarrhaus als Atelier und Galerie nutzen, noch abgelehnt worden. Dieser sah vor, die Fassaden mit farbigen Vierecken in Anlehnung an Paul Klee zu gestalten. Doch dies erschien den meisten Gemeinderäten als zu gewagt, und die Brüder wurden gebeten, Alternativen zu entwickeln.

Eigentum der politischen Gemeinde

Das Lottstetter Pfarrhaus befindet sich im Eigentum der Gemeinde Lottstetten. Diese hat es kostenfrei den Brüdern ANRA überlassen, die dort seit drei Jahren ihr Atelier haben und eine Galerie mit wechselnden Ausstellungen betreiben. Zur Zeit gibt es keine Pläne, wie das Pfarrhaus langfristig genutzt werden könne.

Nur eine Gegenstimme

Diese fanden nun den überwiegenden Zuspruch der Gemeinderäte. Hauke Schneider (Freie Wähler) sprach von guten Vorschlägen und Lars Rehm (CDU), der den ersten Vorschlag bereits unterstützt hatte, freute sich über die Kunst im Dorf. Stefan Rehm (Freie Wähler) bekannte zwar freimütig, dass er nicht unbedingt einen Zugang zu dieser Kunstform hat, betonte aber die grundsätzliche Unterstützung der Gemeinde für die Brüder. „Ich finde es gut, dass wir als Gemeinde den Künstlern das Pfarrhaus zur Verfügung gestellt haben und damit einen Beitrag zur Förderung der Künste leisten“, stellte Rehm fest und konstatierte, mit einer Fassadengestaltung leben zu können.

Gegenstimme von Thomas Güntert

Ganz anders sah Thomas Güntert (Grüne) die Sache. Er lehnte eine Fassadengestaltung, egal in welcher Ausführung ab. Er bemängelte, dass sich ein farbiges Pfarrhaus nicht in die Umgebung einfüge und sieht bei einer Realisierung die benachbarte Kirche in Mitleidenschaft gezogen. „Die Fassadengestaltung ist nicht Sache des Baurechts“, konterte Bürgermeister Morasch; Sandra Wipf (Freie Wähler) zeigte sich überzeugt, dass auch die Kirchengemeinde die bunte Fassade begrüße: „Die katholische Kirche ist eine moderne Kirche, die großes Verständnis für die Kunst hat.“

Keine Einwände der Pfarrgemeinde

Damit war Thomas Güntert jedoch nicht zufrieden und erkundigte sich beim Bürgermeister, ob die Pfarreigemeinde sich schon geäußert habe. „Das Vorhaben wird zwar in der Bevölkerung kontrovers diskutiert, von der Kirche liegt der Gemeinde jedoch keine Stellungnahme vor“, antwortete Morasch.

Schließlich stimmten 12 Gemeinderäte für die farbliche Gestaltung der Frontfassade, Thomas Güntert stimmte dagegen.