von SK

Der Schulkreisvorstand Lörrach-Waldshut des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) fordert von der neuen Landesregierung langfristige Konzepte im Bereich der Bildung.

1. Digitalisierung

Bei der Digitalisierung der Schulen fordert der VBE Planungssicherheit, „damit die hohen Standards, die zurzeit gesetzt werden, auch über Jahre gefestigt werden können“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Hier brauche es neben schnellen Datenleitungen auch an und in Schulen schulartspezifische Grundausstattungen, die im Rhythmus von drei Jahren überprüft und bei Bedarf angepasst werden würden. Kreismedienzentren als verlässliche Partner für Schulen müssten zudem mit deutlich mehr Personal ausgestattet werden.

2. Arbeitsbelastung

In der Pandemie stieg die Arbeitsbelastung der Schulleitungen und der Lehrkräfte. „Die Schulleiterinnen und Schulleiter arbeiten seit über einem Jahr nahezu ohne Erholungspausen an den Wochenenden und in den Schulferien. Nicht nur dies zeigt deutlich, dass Schulleitungen aller Schularten jenseits der Belastungsgrenze agieren“, so die VBE-Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger.

Sonja Dannenberger, VBE-Schulkreisvorsitzende | Bild: SK

Deshalb fordert der VBE mit Blick auf die wachsenden Aufgaben von Schulleitungen die Leitungszeit deutlich zu erhöhen und die erste und zweite Stufe des Konzepts zur Stärkung der Schulleitungen umgehend umzusetzen. Fernlernunterricht, Präsenzunterricht, Wechselunterricht, Notfalllerngruppen, Notbetreuung, Lernbrücken, Entwicklung digitaler Unterrichtskonzepte, Umsetzung der aufwendigen Hygienemaßnahmen – die aufgrund des Personalmangels ohnehin bereits hochbelasteten Lehrkräfte würden seit Beginn der Pandemie am Anschlag arbeiten und deshalb ebenfalls dringend eine zeitweilige Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung benötigen.

3. Personalmangel

Eine wichtige und immer noch aktuelle Forderung des VBE ist der Ausbau der Lehrerversorgung: „Auch ländliche Regionen wie der Schulkreis Lörrach / Waldshut müssen schnellstens die benötigten Lehrkräfte für ihre Schulen erhalten.“ Seit vielen Jahren fordere der VBE schon die Erhöhung der Studienplätze sowie die Ausdehnung des Studiums für Grundschullehrkräfte auf zehn Semester, damit diese in A 13 besoldet werden könnten. Diese Maßnahme sei dazu geeignet den eklatanten Personalmangel an Grundschulen zu kompensieren.

4. Weitere Forderungen

Mehr Lehrkräfte seien auch für die weiteren Forderungen des Verbands Bildung und Erziehung von Nöten, damit die Schülerinnen und Schüler in den Landkreisen Lörrach und Waldshut sehr gute Bildung erhalten:

Förderstunden, um Lernlücken langfristig zu schließen,

der Erhalt und die Stärkung aller Schularten der Sekundarstufe und der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ),

deutlich erhöhte Anzahl an Differenzierungsstunden an allen weiterführenden Schulen,

mehr sächliche und zeitliche Ressourcen an Ganztagsschulen,

bei inklusiver Beschulung müssen multiprofessionelle Teams eingesetzt werden.

5. Bereich Kindertageseinrichtungen

Der VBE fordert zudem mehr Wertschätzung für die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern in den Kindertageseinrichtungen. Hierzu zähle die Verbesserung der Personalausstattung sowie der Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit. „Auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen muss in den Landkreisen Lörrach und Waldshut der Fachkräftemangel dringend wirksam bekämpft werden“, so die VBE-Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger.

6. Klare Aufgabentrennung

Dannenberger ergänzt die Forderungen zu Zeiten der Pandemie um ein weiteres wichtiges Thema: „Bereits vor der Pandemie haben Schulen und Kindertagesstätten mit der Prüfung von Masernschutzimpfungen die Arbeit von Gesundheitsdiensten beziehungsweise Gesundheitsämtern übernommen. Während der Pandemie hat dies überproportional zugenommen. Noch immer wird Schulleitungen und Kitaleitungen die Aufgabe übertragen, sich um Dinge aus dem Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz und Pandemiebekämpfung zu kümmern. Hier fordern wir klare Aufgabenabgrenzungen zu Inhalten, die dem Sozialministerium und dessen unterstehenden Behörden, wie Gesundheitsämtern, zuzuordnen sind.“