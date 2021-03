Klettgau vor 2 Stunden

Im Schlaf von Feuer überrascht: 18-Jähriger wird bei Zimmerbrand verletzt

Bei einem Zimmerbrand ist in der Nacht zum Samstag in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Riedern am Sand ein Mann verletzt worden und ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden.