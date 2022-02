An der Wahl des deutschen Staatsoberhauptes nahmen auch Politiker vom Hochrhein teil. Die Bundestagsabgeordneten Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und Felix Schreiner (CDU) aus Lauchringen, die Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker (CDU) aus Lörrach sowie die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) aus Rheinfelden waren am Sonntag in Berlin dabei, als die 17. Bundesversammlung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Amt bestätigte.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) bekommt nach der Verkündung des Ergebnises der Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung im Paul-Löbe-Haus Blumen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). | Bild: Wolfgang Kumm/dpa

„Ich habe ihn mit großer Überzeugung gewählt und freue mich, dass Frank-Walter Steinmeier unser Bundespräsident bleibt“, teilte Rita Schwarzelühr-Sutter nach der Wahl ihres Parteikollegen im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages mit.

Die Bundesversammlung hatte Steinmeier mit großer Mehrheit gleich im ersten Wahlgang im Amt bestätigt. Der 66-Jährige, der von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert wurde, kam auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent.

Das Wahlergebnis Die Bundesversammlung bestätigte Frank-Walter Steinmeier mit großer Mehrheit im ersten Wahlgang im Amt. Er erhielt 1045 von 1425 gültigen Stimmen und nahm die Wahl direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses an. Zwölf Stimmen waren ungültig. Steinmeier ist damit erst der fünfte Bundespräsident mit einer zweiten Amtszeit.

Auch die CDU-Politiker Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller haben ihre Stimme für Steinmeier abgegeben, der seine Parteizugehörigkeit zur SPD als Staatsoberhaupt ruhen lässt. „Vor fünf Jahren war Frank-Walter Steinmeier der gemeinsame Kandidat der damals noch bestehenden Koalition aus Union und SPD. Er hat unser Land in dieser Zeit sowohl nach innen als auch nach außen gut vertreten“, schreiben die Abgeordneten in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Deutschland stehe vor großen Herausforderungen. Der Bundespräsident müsse wichtige gesellschaftlichen Debatten aufgreifen und diese moderieren. „Er muss in Ereignissen, die Menschen erschüttern und betroffen machen, die richtigen Worte und den richtigen Ton finden. Frank-Walter Steinmeier ist dies in den vergangenen Jahren gelungen“, erklären Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller.

Es sei eine gute Tradition, dass ein Bundespräsident in einem größeren parteiübergreifenden Konsens wiedergewählt werde. „Das ist ein Zeichen der Stabilität und der Kontinuität unserer Demokratie und in einer Zeit angespannter gesellschaftlicher Debatten dringend geboten“, so die Abgeordneten.

Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller wünschen dem gewählten Bundespräsidenten „eine glückliche Hand und Gottes Segen“. Es sei eine große Ehre, an der Versammlung aktiv teilzunehmen und damit auch die Heimat Hochrhein und Hochschwarzwald zu vertreten, so die beiden Wahlkreisabgeordneten abschließend.

Politiker treffen auf Sportler und Schauspieler

Die 17. Bundesversammlung wird gebildet aus sogenannten Wahlmännern und Wahlfrauen. Dabei handelt es sich um die 736 Mitglieder des Deutschen Bundestages und einer gleichen Anzahl von Delegierten, die durch die Landesparlamente gewählt wurden.

Schauspieler Dietmar Bär, Parlamentarische Geschäftsführerin Gabriele Katzmarek, SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD-Bundestagsabgeordneter Ralf Stegner, Schauspieler Leonard Lansink (von links). | Bild: Büro Schwarzelühr-Sutter

Während des Wahlgangs nutzten die Abgeordneten die Zeit, um mit anderen Wahlmännern und Wahlfrauen ins Gespräch zu kommen. Felix Schreiner und Sabine Hartmann-Müller unterhielten sich beispielsweise mit Hansi Flick. Der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft war als Wahlmann von der CDU Baden-Württemberg nominiert worden.

SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter mit dem Schlagersänger Roland Kaiser und dem baden-württembergischen SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch. (von links). | Bild: Büro Schwarzelühr-Sutter

Rita Schwarzelühr-Sutter berichtet unter anderem von Gesprächen mit Schlagersänger Roland Kaiser, Fußballer Leon Goretzka, den Schauspielern Dietmar Bär und Leonard Lansink sowie der Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Gabriele Katzmarek.

Die Lörracher CDU-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker beschreibt ein kurzes Treffen mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel als „persönlichen Höhepunkt an diesem Tag“.