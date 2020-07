von Ursula Freudig

Mit vielen neuen, jungen Gesichtern wird der Verein Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut zukünftig für von Gewalt bedrohte und betroffene Frauen da sein: An der Spitze des Vereins steht nun Ann-Katrin Schreiner. Eva-Maria Zuber kandidierte nach 16 Jahren Vorstandsarbeit in der Hauptversammlung nicht mehr. Yvette Grün (Protokollführerin), Claudia Villinger und Angelika Metzger (Beisitzerinnen) scheiden ebenfalls aus dem Vorstand aus.

Die Zahlen 2019 Das Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut hat 33 Frauen – 20 aus dem Kreis Waldshut – und 48 Kinder aufgenommen (Durchschnittsbelegung von knapp 130 Prozent). Zwölf Frauen wurden durch den Notruf (07751/35 53) aufgenommen. 61 Frauen und 72 Kinder wurden an andere Frauenhäuser vermittelt. Im Frauenschutzhaus wurden 273 Beratungen und Informationsgespräche geführt. 79 Frauen, fünf Angehörige und 16 Fachstellen wandten sich an die Beratungsstelle Courage (07741/808 22 77) in Lauchringen, dort wurden 300 Beratungsgespräche geführt, 194 davon persönlich.

Die neue Vorsitzende Ann-Katrin Schreiner war bislang Beisitzerin, sie wohnt in Lauchringen und arbeitet als Leiterin der Unternehmensentwicklung in einer psychiatrischen Klinik bei Basel. Weiter verstärken den Vorstand Vanessa Munk, Julia Wegmann (Beisitzerinnen) und Petra Isele (stellvertretende Vorsitzende). Wiedergewählt wurden Gabriele Schmidt (stellvertretende Vorsitzende) und Anne Löffler (Beisitzerin). Keine der Gewählten erhielt von den 26 Stimmberechtigten eine Gegenstimme.

Hochrhein Bislang gibt es keine Zunahme von häuslicher Gewalt während der Corona-Pandemie am Hochrhein, aber ist die Ruhe trügerisch? Das könnte Sie auch interessieren

Es gab viele anerkennende Worte für die Verdienste der scheidenden Vorsitzenden Eva-Maria Zuber. Unter anderem von Sozialdezernentin Sabine Schimkat (Landratsamt) und von Gabriele Schmidt: „Sie hat mit großem, ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Frauen gearbeitet und hinterlässt ein bestelltes Feld.“ Dank der Unterstützung durch das Land, das Landratsamt und Spenden, steht der Verein in finanzieller Hinsicht gut da. Durch neue Räume haben die Frauen etwas mehr Platz. Die Anzahl der Plätze (sechs) ist gleich geblieben.

Kreis Waldshut Psychische und physische Misshandlungen: Wenn Frauen den Weg ins Frauenschutzhaus wagen Das könnte Sie auch interessieren

Vor Kurzem wurde die Beratungsstelle für „sexualisierte Gewalt“ eingerichtet. „Wir hatten bereits mehr als 50 Beratungen, das zeigt, das Bedarf ist“, sagte Geschäftsführerin Marlies Sonntag. Sie ging auf Corona ein. Dass entgegen der Erwartung nicht mehr Frauen Schutz gesucht haben, begründet sie damit, dass die Frauen ihre häusliche Gewaltsituation nicht gegen eine unsichere Gesundheitsperspektive eintauschen wollten. „Sie haben abgewartet, aber jetzt, im Zuge der Lockerungen, kommen wieder mehr.“ Im Oktober beteiligt sich das Frauen- und Kinderschutzhaus mit einem Film an den Frauenaktionswochen und ab September ist die Beratungsstelle Courage auch in Bad Säckingen für Frauen da.