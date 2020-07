Vor 25 Jahren

Waldshut – Um ein Erlebnisangebot reicher wurde am 21. Juli 1995 das Waldshuter Wildgehege. Ausgehend vom 1871 eingerichteten Wildgehege bringt seither ein 2,7 Kilometer langer „Walderlebnispfad“ den Besuchern das Ökosystem Wald nahe. An 24 mit Kurzbeschreibungen versehenen Stationen wird den Besuchern nicht nur Wissenswertes über Wald, Bäume, Pflanzen und Geologie vermittelt, sie werden auch animiert, den Wald mit allen Sinnen zu erkunden, mit Riechen, Hören und Tasten. Der vom Forstamt mit Unterstützung der Sparkasse eingerichtete Erlebnispfad wurde von Andreas Sippel ausgearbeitet, der beim Forstamt sein Referendariat ableistete und den von ihm konzipierten Erlebnispfad zum Thema seiner Referen-darsarbeit machte. 24 Anschauungsobjekte, markante Bäume, Geländeformen, Totholz und Windwurf werden auf dem Rundkurs angesprochen. Das mit Zeichnungen des Waldshuter Schülers Sven Högg amüsante gestaltete Begleitheft beschreibt jede Wegstation auf zwei Arten – einmal informativ für Erwachsene, einmal mit spielerischen Anregungen für Kinder.

Dettighofen – Die Zukunft des Hofguts Albführen war Ende Juli 1995 Thema der letzten Dettighofener Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause. Der Planer des Hofguts, H. Liewer, erläuterte den neuen Erschließungsplan. Dieser sah den Ausbau der bestehenden Pferdezucht und Pferdepension zu einem Pferdezentrum mit gehobenem Niveau vor. Ferner beinhalteten die Pläne eine Tierarztpraxis zur Betreuung der Pferde und zum Betrieb einer Besamungsstation. Zum Um- und Neubauvolumen zählten Wohnungen für Inhaber, Angestellte und Arbeiter sowie Beherbergungsmöglichkeiten für die Besitzer von Pensionspferden und Teilnehmer von Reitkursen.

Vor 50 Jahren

Waldshut – In der Staatlichen Gehörlosenschule Waldshut, die 1955 in der ehemaligen Sipo-Kaserne in der Waldtorstraße eingerichtet wurde, fand Mitte Juli 1970 die letzte Entlassfeier statt. Mit der Schule hätten sich starke Bande mit den Bewohnern herangebildet, schrieb der Alb-Bote. Der Wegzug der Schule wurden allseits bedauert, so auch von Schuldirektor Martin und den Lehrkräften, aber auch von den 100 Kindern. Die Schule zog am 1. Oktober 1970 in einen Neubau nach Stegen bei Freiburg. Heute ist in dem Gebäude eine Landkreisbehörde untergebracht.

Vor 70 Jahren

Stühlingen – Über Stühlingen, dem Mittelpunkt des Wutachtales, wehten die Fahnen. Zwischen den Farben des Bundes und des Landes leuchtete das Blau-Weiß der Stadt, der am 30. Juli 1950 in feierlicher Weise das alte Stadtrecht wieder verliehen wurde. Es war Stühlingen 1934 durch einen Akt der Willkür der Nazis genommen worden. 2000 Menschen nahmen am Staatsakt vor dem Rathaus teil. Staatspräsident Leo Wohleb erinnerte in seiner Festrede an die geschichtlichen Etappen von Stühlingen. Die Urkunde zur Wiedererlangung des Stadtrechts wurde von Innenminister Schühly an Bürgermeister Limberger überreicht.

Vor 100 Jahren

Baltersweil – Mit Blumen geschmückt rollte der letzte mit Beeren beladene Lastkraftwagen dieser Erntesaison in die Schweiz, so der Alb-Bote am 24. Juli 1920. Viele tausend Franken seien in diesem Jahr für die exportierte Beerenernte nach Baltersweil geflossen. Leider habe die gute Bewirtung des Fahrers auch eine Schattenseite gehabt, so die Notiz augenzwinkernd, womit der aufgetischte Alkohol gemeint war. „Kurz hinter der Grenze zeigte sich das Kraftross widerspenstig“, so die Notiz, „verließ die Straße und lief in den Wald hinein. Mit viel Mühe und Arbeit gelang es gegen Abend, das Lastauto aus seiner Gefangenschaft zu befreien.“ (hff)