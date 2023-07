Nach dem Superstar und dem Supertalent sucht RTL im Moment den Superhund. Bei der Sendung Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands nehmen auch Vier- und Zweibeiner aus der Region teil.

Lörracher Team am Start

Mit dabei ist auch Sarah Bahner aus Lörrach mit ihrem zwei Jahre alten Neufundländer Bow. Sie ist durch ihre Schwester auf die Show aufmerksam geworden und sie haben sich einfach beworben, um zu schauen, wie weit sie kommen.

Das ist die Sendung Bei „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ treten Hunde mit ihren Besitzern in einem Parcours an. Die Teilnehmer mit der schnellsten Zeit absolvieren anschließend eine Duell-Strecke, um sich für das Finale zu qualifizieren. Die Moderatoren Jan Köppen und Frank Buschmann moderieren und kommentieren, die Sendung mit den unterschiedlichsten Hunden aus ganz Deutschland. Zu sehen ist das Ganze jeden Freitag im RTL Fernsehen oder jederzeit auf RTL+

Dabei war Sarah Bahner, deren Familie den Campingplatz in Lörrach betreibt, von Beginn an klar, dass sie mit Bow nur zum Spaß antreten und keine Erwartungen an den Hund stellen möchte.

Das Lörracher Team kurz vor dem Start | Bild: RTL / Markus Hertrich

Die Lörracherin und ihr Begleiter traten in der dritten Sendung von Top Dog Germany an. Das Duo startete rasant und lag gut in der Zeit. „Vor dem Lauf war ich echt nervös, aber Bow hat das super gemacht und war sehr fokussiert“, sagt die 28-Jährige.

Zu Beginn des Parcours mussten die zwei über drei Hürden springen. Bahner erzählt, dass sie sich zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von einem Bänderriss erholte: „Mir fiel das Springen schwerer als Bow“.

Alles selbst trainiert

Für die Lörracher Hundebesitzerin hat die Tricks mit Bow selbst auf dem Campingplatz trainiert. Vier Wochen vor den Dreharbeiten habe sie von RTL eine Liste mit allen möglichen Hindernissen bekommen. Wie der Parcours den Bahner und Bow bestreiten mussten genau aussieht, haben sie erst einen Tag vor der Aufzeichnung ansehen dürfen. „Die Hindernisse wurden uns noch mal erklärt“, sagt sie.

Im Parcours galt es auch Kegel umzuwerfen. | Bild: RTL / Markus Hertrich

Einige Hindernisse waren eine Herausforderung

Besonders Respekt habe Bahner vor dem Pool gehabt in den Bow springen musste, aber besonders vor der Waschmaschine. Bei diesem Hindernis mussten die Hunde ein Stoffspielzeug in eine Waschmaschine legen. Das Training dieses Hindernisses sei laut Bahner sehr kritisch gewesen. „Es war nicht so lustig, weil Bow angefangen hat, die Socken zu fressen“, sagt die Teilnehmerin. Leider habe Bow nicht verstanden, dass er die Socken nur ablegen sollte. „Das hat dann nicht so funktioniert, aber das war nicht schlimm“, ergänzt Bahner.

Wenige Sekunden fehlen zur nächsten Runde

Als Sarah Bahner die Sendung im Nachhinein gesehen habe, sei sie aber doch noch mal etwas ehrgeizig geworden. Lediglich einige Sekunden haben dem Lörracher Team zum Einzug in den Duellparcours gefehlt. „Ich habe getrödelt, deshalb hat es nicht geklappt“, sagt die Hundebesitzerin. Im Duellparcours wäre sich Bahner sicher gewesen, den Einzug ins Finale zu schaffen, denn dort seien Bows Paradedisziplinen gefragt gewesen.

Geschafft! Sarah Bahner und Bow nach dem Lauf. | Bild: RTL / Markus Hertrich

Bow wurde schon erkannt

Dennoch ist Sarah Bahner sehr zufrieden mit der Teilnahme an der Sendung. Sie habe viel gelernt und eine tolle Erfahrung gemacht. Seit der Ausstrahlung sei Bow sogar bereits erkannt worden. „Mit Neufundländern wird man öfter auch beobachtet beim Spazierengehen“, sagt Bahner. „Doch jetzt meinte eine ältere Frau, dass das der Hund aus dem Fernsehen sei.“

Auch in den sozialen Medien habe sie schon einiges an positives Feedback bekommen. Für Sarah Bahner, Bow und Amy, die andere Neufundländerin, geht das Leben auf dem Lörracher Campingplatz aber einfach weiter wie gewohnt. Dort gehören die großen Hunde fest zum Team und helfen Sarah Bahner bei vielen Dingen, was die RTL-Sendung auch zeigt.

Noch mehr Hunde vom Hochrhein

Sarah Bahner und Bow war jedoch nicht das einzige Team aus der Region, das den Parcours angetreten ist. Auch Werner Oesch aus Laufenburg und sein Mudi Csóka versuchten sich an dem Hindernislauf.

Das Herrchen, dass mit einem T-Shirt mit einem Bild seines vierbeinigen Freundes in der Sendung zu sehen war, erklärte, das Csóka Geschichtenerzähler bedeute. „Doch heute schreiben wir Geschichte“, sagte Oesch.

Auch die beiden legten einen guten Start hin und ihre Zeit konnte sich sehen lassen. Jedoch tat sich das Laufenburger Duo am Schluss bei zwei der Hindernisse ein wenig schwer. Daher reichte es auch für sie leider nicht in die nächste Runde.