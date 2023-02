Seit vielen Jahren engagiert sich der Rickenbacher Unternehmer Josef Vogt in Tansania. Jüngst war er für zwölf Tage mit seiner gleichnamigen Stiftung vor Ort. Eine Bestandsaufnahme der Projekte stand auf dem Programm. Der Besuch fand laut Vogt im Schatten des Ukraine-Krieges statt. Dieser hatte auch in Tansania zu steigenden Preisen geführt. Die Kosten für Energie und Lebensmittel stiegen dort um ein Drittel.

Josef Vogt in Tansania im Einsatz. Dieses Bild entstand 2020. | Bild: Vogt

Allein deshalb sei es notwendig gewesen, die Projekte und Baukosten zu prüfen. „Der Besuch in Tansania diente der Begleitung und Überprüfung der laufenden Projekte sowie neu anstehender Maßnahmen“, berichtete Josef Vogt in einem Schreiben Ende November 2022 aus Hale in Tansania. Vogt engagiert sich mit seiner Stiftung für Zukunftsperspektiven auf dem afrikanischen Kontinent.

Die problematische Wassersituation in Tansania

Im Oktober vergangenen Jahres blieb der Regen aus, obwohl dies sonst eigentlich der Monat der „kleinen Regenzeit“ ist. Die Wassersituation in der gesamten Region sei dramatisch. Vogt schlägt Alarm: „Auch tiefwurzelnde Bäume sterben ab. Die extreme Trockenheit im Süd-Sudan, in Somalia und Äthiopien strahlt auch nach Kenia und Tansania aus.“ Aufgrund des Wassermangels hat auch seine Stiftung zunehmend Probleme, ihre Bauprojekte zu realisieren. Beispielsweise fehlt das Wasser für die Herstellung von Zement und muss extra aus anderen Regionen herbeigekarrt werden.

Rund 40 Kubikmeter Wasser fassen die in den Boden eingebrachten Zisternen, deren Einbau Josef Vogt (rechts am Bildrand) hier begutachtet. (Archivbild) | Bild: Josef Vogt Stiftung Rickenbach

Die Situation sei wesentlich angespannter als in Europa bekannt, warnt Josef Vogt, der auch überlegt, Menschen in Not direkt Geld für den Kauf von Wasser und Lebensmittel zur Verfügung zu stellen.

Wie die Stiftung beim Wasserproblem helfen möchte

Der Umgang mit Wasser und dessen Speicherung ist ein wichtiges Ziel der Stiftung. Wie zum Beispiel im Ort Kibanda. Dort baute die Stiftung zwei Wasserzisternen und eine Leitung zu dem 1,6 Kilometer entfernten Tiefbrunnen, der über eine Dieselpumpe betrieben wird.

Die für Zisternenprojekte tätige Schwester Karin schreitet hier eine geeignete Baufläche ab. (Archivbild) | Bild: Josef Vogt Stiftung Rickenbach

Die Anlage gewährt eine sichere Wasserversorgung für den Ort mit 1300 Einwohnern inklusive großen Viehbestand. Mit Hilfe von Spendengeldern konnte die Stiftung bereits in den vergangenen Jahren viele Zisternen für Trinkwasser aufbauen, nun müssten jedoch „sowohl in der Bevorratung als auch in der Anwendung von Wasser neue Wege gefunden werden“, so Vogt. Denn die derzeitige Situation in vielen Ländern Afrikas sei sowohl in wirtschaftlicher als auch in klimatischer Hinsicht so dramatisch, dass das Finden von „Überlebensstrategien“ notwendig sei, erklärt Josef Vogt.

Schwerpunkt Bildung und Stipendien

Ein weiterer Schwerpunkt der Stiftung ist die Vergabe von Stipendien für Fachschüler und Studenten. Im Rahmen des Projekts Secondary School Kicheba, einer Mittelschule in Kicheba mit 350 Schülern, baute die Stiftung Toiletten und eine Solaranlage, um die Gebäude mit Strom zu versorgen. Außerdem wurden zwei Zisternen gebaut, um Wasser für Gartenprojekte vorzuhalten.

„Erfreulicherweise haben bereits 35 Schüler der Abgangsklasse in der Fachschule Veta in Tanga die Aufnahmeprüfung bestanden und werden in verschiedenen Berufen ausgebildet“, so Vogt, der in dem Projekt einen Grundstein für die Zukunft der Schüler sieht. Dieses Projekt gehe langsam seinem Abschluss entgegen.

Stiftung und Kontakt Die Stiftung Josef Vogt ist eine gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel „Menschen in Afrika, vornehmlich in Tansania, dazu zu verhelfen, dass ihnen das Lebensnotwendige in ausreichendem Maße zu Verfügung steht. Dazu gehören in erster Linie sauberes Trinkwasser und landestypische Lebensmittel. Dazu gehört aber auch, als längerfristige Perspektive, Bildung in jedweder Form.“ Infos zur Abgabe von Spenden gibt es unter www.stiftung-josef-vogt.de und Telefon 07765 8008. Enge Zusammenarbeit mit Pfarrhaus Hale Für Vogt sind Pfarrer Thomas Msagati und sein Team im Pfarrhaus von Hale das Basislager und Ausgangspunkt der Aktivitäten der Stiftung. „Hier hat sich ein jahrzehntelanges Vertrauen gebildet“, welches mit Personenkenntnis und Fachexpertise unabdingbar für Projekte sei, so Vogt. „Ordensschwester Karin Kraus mit ihrem Team hat für die Stiftung bisher über zwölf Zisternen gebaut, ständig sind weitere im Bau. Trotz ihrer 80 Jahre ist sie mit dem Land Rover unterwegs und organisiert Sand, Zement und Stahl für die Baustellen. Solange sie diesen Job noch macht, wird die Stiftung weiter Zisternen bauen.“

Außerdem unterstützt die Stiftung den Bau eines Kindergartens, der auch als Vorschule dient. Die Pfarrei Hale in Michungwani baut diesen, inklusive einer Wasserzisterne, welche von der Stiftung finanziert wurde. Ein weiteres Projekt der Stiftung war 2022 die Durchführung eines Hauswirtschaftskurses für 120 Schüler der Mittelschule. Sein Ziel war es, den Schülern und Schülerinnen aufzuzeigen, wie Lebensmittel haltbar zu verarbeiten sind.

Hierfür wurden den Teilnehmern Grundlagen der Hauswirtschaft vermittelt, finanziert durch die Stiftung. Shamsa Danga leitete das Projekt. Sie ist Mitglied in einer Frauenorganisation und maßgeblich an der Organisation von Projekten, der Beschaffung von Material, Durchführung von Schulungen und die Präsenz in den Medien zuständig. Ein weiteres Projekt unter ihrer Leitung war ein in Kibanda finanziertes Unternehmen, welches unter der Leitung von Frauen Seifen herstellt und vertreibt.