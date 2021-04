Weil am Rhein vor 58 Minuten

Holzbrett gegen den Kopf: Streit auf Recyclinghof endet in handfester Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Mittwoch auf einem Recyclinghof in Märkt bei Weil am Rhein. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt. Zudem wurden zwei Brillen beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.