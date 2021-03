von Christiane Sahli

An Wahltagen veröffentlichen Zeitungen und andere Medienunternehmen, wie die öffentlich rechtlichen Anstalten ARD und ZDF, pünktlich um 18 Uhr ihre Prognosen für das Ergebnis. Im weiteren Verlauf des Abends gibt es neben Hochrechnungen auch Informationen zu Wählerwanderungen und Wahlverhalten in den Altersgruppen. Für die ARD ermittelt Infratest-dimap die entsprechenden Daten. Auch Wahlberechtigte aus Höchenschwand haben dazu am Sonntag einen Beitrag geleistet.

So sieht der Frageborgen der ARD aus, den Höchenschwander nach ihrer Stimmabgabe ausfüllen sollten. | Bild: Christiane Sahli

Im Wahlbezirk 1 (Rathaus) war am Sonntag mit Johann Heinrich Oldenburg ein Korrespondent dieser Gesellschaft für Trend- und Wahlforschung mit der Erhebung der Daten befasst. Das, was er und seine Kollegen zusammentragen, erwarten nicht nur die Vertreter der politischen Parteien, sondern auch die Bürger an Wahlabenden mit Spannung – die Prognosen der verschiedenen Fernsehsender und Zeitungen geben schon recht verlässliche Auskunft über den Ausgang der Wahlen.

Höchenschwand Ergebnisse Landtagswahl: So hat Höchenschwand gewählt Das könnte Sie auch interessieren

Grundlage für diese Prognosen sind repräsentative Befragungen der Wähler nach ihrer Stimmabgabe, erklärt Johann Heinrich Oldenburg. Die Wahlbezirke, in denen die Befragungen stattfinden werden, werden nicht etwa zufällig, sondern nach einem komplexen Verfahren ausgewählt. Dessen Ziel ist es, sowohl das alte als auch das aktuelle Wahlergebnis exakt widerzuspiegeln, heißt es in einem Informationsblatt des Wahlforschungsunternehmens.

Wähler werden befragt

Am Wahltag werden die Wähler gebeten, nach ihrer Stimmabgabe einen Fragebogen für die Prognose in der ARD auszufüllen, erläutert Oldenburg. Gefragt wird nach der gewählten Partei, Alter und Geschlecht der wählenden Person. Die Teilnahme an der Wahlbefragung ist freiwillig und anonym, betont der Korrespondent, die meisten Wähler erklärten sich aber zur Teilnahme bereit. So auch in Höchenschwand. Stündlich werden die Befragungen vor Ort ausgewertet und an die Datenzentrale gemeldet, zuletzt um 17.15 Uhr, so Oldenburg weiter.

Kreis Waldshut/Hochrhein/Südschwarzwald Die Landtagswahl 2021 am Hochrhein und im Südschwarzwald zum Nachlesen: Alle Entwicklungen, Analysen und Stimmen aus der Region am Wahltag und dem Tag danach Das könnte Sie auch interessieren

Zudem erhält jeder vierte Wähler zusätzlich einen ausführlicheren Fragebogen, der die Basis für eine Reihe weiterer Analysen des Wahlergebnisses wie Wählerwanderungen und Wahlverhalten in Altersgruppen bietet. Gefragt wird unter anderem nach Schulabschluss, Berufstätigkeit und persönlicher wirtschaftlicher Situation.

Die Detailfragen

Und auch nach dem Zeitpunkt der Wahlentscheidung, den Gründen für die Wahl der Partei und der Angabe der Partei, die die künftige Landesregierung führen soll, fragen die Wahlforscher. Ferner wollen sie von den Befragten wissen, was für die Wahl der Partei am wichtigsten war – der Spitzenkandidat, die Lösungsvorschläge der Partei zu Sachfragen oder die langfristige Bindung an diese Partei. Auch die Frage, ob die Partei aus Überzeugung oder aus Enttäuschung von anderen Parteien gewählt wurde, spielt eine Rolle.

Kreis Waldshut So wurde im Wahlkreis Waldshut gewählt: Niklas Nüssle erobert CDU-Hochburg für Grüne Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus werden die Wähler nach bevorzugten Koalitionen und der Wahlentscheidung bei der vorangegangenen Landtagswahl gefragt. Die befragten Personen können bei diesem Fragebogen unter verschiedenen vorgegebenen Antworten wählen, erläutert der Mitarbeiter.

Prognose und Hochrechnung

Nicht nur für die Prognose, sondern auch für die Hochrechnungen in der ARD sind die Ergebnisse der Wählerbefragungen in den vielen Wahlbezirken von Bedeutung, denn die Korrespondenten melden nach Schließung der Wahllokale schnellstmöglich die amtlichen Wahlergebnisse, die dann direkt in den Hochrechnungen einfließen, so Johann Heinrich Oldenburg.