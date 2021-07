Das Paul Scherrer Institut will die Datenwissenschaft weiterentwickeln. Dazu gründet das PSI in Zusammenarbeit mit der ETH Lausanne EPFL den neuen Forschungsbereich „Computergestützte Wissenschaften, Theorie und Daten“.

Das Paul Scherrer Institut ist das größte Forschungszentrum für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz. Nun gründet das PSI am Standort in Villigen, rund 16 Kilometer entfernt von Waldshut-Tiengen, den neuen Forschungsbereich