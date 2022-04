Das Thema Digitalisierung spielt in der Unternehmenswelt eine immer wichtigere Rolle. Doch noch immer ist in den meisten Firmen am Hochrhein und im Südschwarzwald deutlich Luft nach oben. So lautet zumindest die Einschätzung der Berufskammern in der Region. Der Bedarf der Digitalisierung wird erkannt, die Vorteile liegen auf der Hand, doch nicht selten gibt es Hinderungsgründe, die zügige Fortschritte verhindern. In kleinen und mittelständischen Unternehmen sind ei Probleme, Lücken in der Digitalisierung zu schließen, freilich am größten, denn häufig fehlt es an den personellen Ressourcen und auch die Kosten sind eher abschreckend.

An dieser Stelle setzen Projekte wie der sogenannte Digihub Südbaden an, das nach vier Jahren Laufzeit in wenigen Wochen abgeschlossen wird, aber auch Initiativen von Handwerkskammer Konstanz und Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. Sie haben zum Ziel, Firmen den Weg in die Digitalisierung zu erleichtern und Prozessoptimierungen voranzutreiben.

Status quo häufig eher mittelmäßig

Gründe, auf den Digitalisierungszug aufzuspringen gibt es aus Unternehmenssicht und unabhängig von der Branche eine ganze Menge. Das Thema rücke gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels besonders in den Fokus, wie Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, auf Nachfrage unserer Zeitung darstellt: „Viele Handwerksunternehmen erhoffen sich durch die Digitalisierung mehr Zeitersparnis und eine bessere bzw. flexiblere Arbeitsorganisation.“

In Industrie und Handel sieht es diesbezüglich nicht anders aus, wie Heike Wagner, Sprecherin der IHK darstellt. Viele Unternehmen hätten in den vergangenen Jahren ihre Digitalisierungsbemühungen verstärkt. Doch noch immer seien eklatante Lücken zwischen dem Großteil der Firmen und den digitalen Vorreitern feststellbar, die sich nicht einfach schließen ließen. Noch immer bewerten die meisten Betriebe ihren Digitalisierungsstand als allenfalls mittelmäßig, so das Ergebnis einer aktuellen Studie der DIHK.

Potential gibt es fast überall

Je nach Unternehmen und dessen Tätigkeitsbereich sind auch ganz unterschiedliche Aspekte gefragt: „Nahezu alle Geschäftsbereiche haben Digitalisierungspotential“, bringt es Heike Wagner aus Sicht von Industrie und Handel auf den Punkt. Doch je nach Art des Unternehmens gebe es spezifische Bereiche, in denen es sich eine digitale Entwicklung eher lohnt als in anderen.

Auch das Handwerk verzeichne eine durchaus engagierte Entwicklung und sei in Bereichen wie Geschäfts- und Verwaltungsprozessen „schon sehr digital aufgestellt“, wie Hiltner darstellt. Gerade bei der Mitarbeitergewinnung seien digitale Angebote längst nicht mehr wegzudenken. Aspekte wie digitale Zeiterfassungssysteme oder ein digitales Werkzeug- und Materialmanagement auf der Baustelle spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Solche Dinge seien aber eben noch nicht flächendeckend im Einsatz.

Was Digitalisierung erschwert

Die Gründe, die Digitalisierung erschweren sind vielseitig wie beide Berufs-Kammern darstellen: „Unternehmensintern bereiten die hohe Komplexität der Prozessumstellungen, hohe Kosten und fehlende Zeit Schwierigkeiten. Auch der Mangel an IT-Fachkräften und IT-Wissen wirkt sich aus“, so Wagner.

Hinzu kommen häufig mangelnde personelle Ressourcen bei kleinen und mittleren Unternehmen, so Hiltner. Dies führe dazu, dass man sich aufs Nötigste beschränke, etwa die Modernisierung der Firmen Homepage oder die Einrichtung eines Online-Shops.

Ansonsten genieße die Abwicklung aktueller Aufträge in kleinen Unternehmen häufig eine wichtigere Rolle als die digitale Entwicklung – auch wenn Firmen sehr häufig ihre eigenen Defizite erkennen, wie Heike Wagner darstellt.

Ein nicht unerhebliches Problem stelle derweil auch die mangelhafte Infrastruktur am Firmenstandort dar – insbesondere die schlechte Internetversorgung. Hier sieht die IHK durchaus die Politik in der Pflicht, annehmbare Rahmenbedingungen zu schaffen.

Programme unterstützen gerade Kleine und Mittelständler

Anlass genug, Initiativen und Förderprogramme auf den Weg zu bringen, die Digitalisierungsbemühungen fördern oder gar erst ermöglichen, gibt es also genug – und eine ganze Reihe wurde in den vergangenen Jahren auch auf den Weg gebracht.

Eines der namhaftesten in der Region ist der Digihub Südbaden, der nach vierjähriger Laufzeit Ende Mai zu Ende geht. Mit zehn Konsortialpartnern, darunter die Wirtschaftsregion Südwest, die Landkreise Waldshut und Lörrach und die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH und einem finanziellen Volumen von zwei Millionen Euro wurden in diesem Rahmen Unternehmen beraten, gecoacht und auf unterschiedlichste Weise bei ihren eigenen Bemühungen unterstützt, wie WSW-Geschäftsführer Alexander Maas jetzt darstellt.

Freilich habe auch die Pandemie ihren Tribut gefordert, gerade was Bestandsaufnahmen bei den Unternehmen anbelangt, räumt Maas ein: „Unterm Strich wurden alle Anforderungen und Ziele erreicht.“ Dies gelte vor allem im Hinblick auf die Kontaktvermittlung und Vernetzung von Firmen und den Anbietern digitaler Lösungen.

An Digihub wird angeknüpft

Im Rahmen von Solution Stages und digitalen Äquivalenz-Angeboten seien wichtige Grundlagen und Wissen vermittelt worden: „18 verschiedene Themenschwerpunkte konnten dabei abgedeckt werden“, so die Projektleiterin Digitalisierung bei der Wirtschaftsregion Südwest, Sabine Graf, in ihrer Bilanz. Mit durchschnittlich 20 Teilnehmer erfreuten sich die Veranstaltungen eines guten Zuspruchs, weswegen die Reihe auch fortgesetzt werden soll.

Zugleich wurde aber auch deutlich, dass es noch eine ganze Menge zu tun gibt. Daher ist mit dem Projekt „Zukunft.Raum.Schwarzwald“ bereits das nächste Vorhaben in Planung, das am 1. Juli starten und im Grunde in eine ähnliche Richtung gehen soll, wie Alexander Maas darstellt.

„Das Projekt hat in den kommenden sechs Jahren das zentrale Ziel, die Innovationsleistung der kleinen und mittleren Unternehmen in der Region Südlicher Oberrhein-Hochrhein zu erhöhen.“ Insbesondere sollen die ländlichen Räume in ein Innovationsnetzwerk eingebunden werden, indem Räume zur Kooperation und Weiterentwicklung geboten werden. Im Landkreis Waldshut sind zurzeit Standorte in Lauchringen, Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen geplant.