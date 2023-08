Wer seine Ferien zu Hause verbringt, kann die Zeit auch sinnvoll nutzen. Zum Beispiel bei einem Ferienjob. „Neben einem guten Taschengeld, können diese auch der praktische Start in die Berufsorientierung sein“, sagt Melanie Payer, Pressesprecherin der Arbeitsagentur Lörrach, auf Anfrage. „Übrigens macht es sich auch gut im Lebenslauf bei einer späteren Bewerbung.“ Daher ist ihre Ermutigung für interessierte Jugendliche: „Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, wird definitiv fündig.“

Gibt es bei der Arbeitsagentur Ferienjobs?

Eine klassische Vermittlung von Ferienjobs bietet die Arbeitsagentur allerdings nicht an. Auf der Internetseite „Jobsuche“ ergeben sich nur ein paar wenige Treffer, wie Payer erklärt: „Der Großteil der Unternehmen, die Ferienjobs anbieten, machen hauptsächlich über Anzeigen, Zeitung oder Aushang auf sich aufmerksam.“

Außerdem werden viele Jobs über Familien- oder Freundeskreise vermittelt. Somit lassen sich noch mehr Angebote vermuten, etwa in Gastronomie, Verkauf, Lager oder Industrie, so Payer. „Auch die Agentur für Arbeit selbst bietet Ferienjobs an“, erzählt Payer. Dieses Jahr aber nur in Freiburg und die Stellen dort sind schon belegt.

Grieshaber Logistic Group Bad Säckingen

Die Grieshaber Logistics Group AG in Bad Säckingen stellt laut Katja Tonne-Grieshaber, Geschäftsbereichsleiterin des Personalmanagements, „nach Bedarf im Mai/Juni bis Mitte Juli“ Ferienjobber ein. Bis zu diesem Zeitraum können sich Interessierte für mindestens drei bis vier Wochen bewerben.

Eine junge Mitarbeiterin in einem Lager: Mit diesem Foto, das nicht im Unternehmen aufgenommen worden ist, wirbt die Grieshaber Logistics Group auch um Ferienjobber.

„Tätigkeiten sind die Unterstützung der operativen Logistikprojekte in den Bereichen Kommissionierung und Konfektionierung sowie Verpackung“, schreibt Tonne-Grieshaber. „Die Bezahlung erfolgt auf Minijob-Basis.“

Hago Feinwerktechnik Küssaberg

Sarah Kramer aus der HR Administration der Feinwerktechnik Hago in Küssaberg berichtet: „Unsere Ferienjobber-Zeit läuft vom 10. Juli bis 29. September, in der Regel immer in Drei-Wochen-Blöcken.“ Obwohl die Nachfrage anfangs schleppend war, seien nun fast alle der 120 offenen Stellen besetzt.

„Einzig im letzten Zeitraum vom 11. bis 29. September sind aktuell noch freie Plätze vorhanden.“ Spätere Bewerber für die belegten Zeiträume landen auf Wartelisten. Falls es zu kurzfristigen Absagen kommt, können diese dann einspringen. „Grundsätzlich müsste man sich mindestens vier Wochen vor Antritt bewerben“, sagt auch Kramer. Die Ferienjobber werden fast ausschließlich in den Bereichen Produktion und Kommissionierung eingesetzt. Sie werden mit 12,50 Euro pro Stunde und eventueller Schichtzulage entlohnt.

Direkt-Kurier Zustell, Druck & Logistik GmbH,

Zudem stellt die Direkt-Kurier Zustell, Druck & Logistik GmbH, ein Tochterunternehmen des SÜDKURIER, Ferienjobangebote zur Verfügung. Diese suchen Teilzeitzusteller für Zeitungen in mehreren Bezirken in der ganzen Region. Voraussetzung ist hierfür nur volljährig zu sein. Bei Interesse kann man sich unter der Woche von 8 bis 16 Uhr telefonisch unter 07531 999 11 00 oder per E-Mail unter bewerbung.dkz@suedkurier.de melden.

Günthart Hohentengen

Melanie Lindemann, Personalreferentin des Süßwarenherstellers Günthart in Hohentengen, hingegen sagt: „Wir sind da relativ offen.“ Zwar sollte man sich für eine Ferienjobstelle eine Woche vorher melden, aber „mit dem Zeitraum sind wir völlig flexibel, solange man mindestens zwei Wochen im Betrieb ist“. „Wir haben einige Stellen, vor allem in den Sommermonaten, in der Regel in der Produktion und Logistik.“ Für Schüler und Studenten gilt das Angebot als kurzfristige Beschäftigung.

Kaufland Waldshut

„In unserer Kaufland-Filiale in Waldshut-Tiengen bieten wir aktuell noch einen offenen Schülerjob im Verkauf an“, schreibt Dominik Knoblauch aus der Kaufland Unternehmenskommunikation. Jedoch sei das Interesse der Schüler an den Stellen groß. Interessierte bewerben sich mit Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, aktuellem Schulzeugnis und gewünschter Stundenanzahl im möglichen Zeitraum. „Auch in umliegenden Filialen wie beispielsweise in Bad Dürrheim oder Konstanz suchen wir noch Ferienaushilfen.“

Dafür sollte man „mindestens 16 Jahre alt, idealerweise über 18, sein.“ Knoblauch: „Neben einer attraktiven Vergütung nach Tarif, bieten wir den Ferienaushilfen auch flexible Einsatzzeiten und eine umfassende Einarbeitung“. Sie werden dann in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Weitere Angebote online finden

Einen umfassenden Überblick über mehr als 80.000 Job-Angebote in unserer Region bietet das Online-Portal „Jobs im Südwesten„. Hier lässt sich beispielsweise bequem nach Branche, Art der Beschäftigung und dem gewünschtem Arbeitsort suchen.