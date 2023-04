Mit einer Vielfalt an Veranstaltungen begrüßen am Sonntag, 30. April, und am Montag, 1. Mai, Vereine und andere Einrichtungen den Wonnemonat. Für Sie haben wir im Folgenden die Termine, die die Vereine uns mitgeteilt haben, in einer Übersicht zusammengestellt und wünschen Ihnen ein fröhliches verlängertes Wochenende:

Albbruck

Montag, 1. Mai: 1. Maihock bei der Feuerwehr Abt. Estelberg. Liebe Wanderfreunde und alle die am 1. Mai noch nichts geplant haben. Kommt zum 1. Maihock nach Birndorf und lasst euch von der Feuerwehr mit Speis und Trank verwöhnen. Bei uns ist immer was los. Wo: Feuerwehrhaus in Birndorf. Wann: 1. Mai, Auftakt 10 Uhr.

Bad Säckingen

Montag, 1. Mai: Wie wäre es mit einer Einkehr am 1. Mai beim Ruderclub Bad Säckingen. Es gibt gekühlte Getränke, Fassbier, Grillsteaks, Bratwürste, Flammkuchen und Salate. Als Dessert können wir das reichlich gedeckte Kuchenbüffet empfehlen. Wir haben bei jedem Wetter geöffnet. Ab 13.00 Uhr ist Schnupperrudern möglich, die Festwirtschaft ist bereits ab 10.30 Uhr geöffnet.

Görwihl

Sonntag, 30. April: Der Schwarzwaldverein Görwihl bietet eine Wanderung durch den Trimm-dich-Pfad in Görwihl an am Sonntag, 30. April. Unter der Leitung von Daniel Stiller wird der Pfad zweimal durchwandert, einmal mit den dort dargestellten Übungen und ein zweites Mal mit alters- und leistungsabhängigen Alternativen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Waldeingang Günnetsmättle (rechts). Infos und Anmeldung bei Daniel Stiller, Telefon 0173/49 84 280.

Montag, 1. Mai: Die Freiwillige Feuerwehr Hartschwand lädt ein zum 1. Mai-Hock bei der Sägmooshütte ab 10 Uhr, Früschoppen, Mittagessen, Nachmittags Kaffee und Kuchen.

Montag, 1. Mai: Maihock der FFW Hartschwand ab 10 Uhr bei der Sägmooshütte Görwihl.

Montag, 1. Mai: 1. Mai-Wanderung des SG Hotzenwald, 10 Uhr, Sportplatz Niederwihl.

Hasel

Montag, 1. Mai: Am 1. Mai 2023 laden die Höhli-Teufel ab 10 Uhr zum alljährlichen Grillfest/Maischenke am Dreschschopf in Hasel ein. Ab 12 Uhr Live-Musik mit Wälderwahn. Wie immer gibt‘s eine Bewirtung, mit Fassbier, Gegrilltem, Kaffee, Kuchen, Waffeln und für unsere kleinsten Kinderschminken. Die Bewirtung findet bei jedem Wetter statt.

Herrischried

Montag, 1. Mai: Maigrillen des Schwarzwaldvereins ab 10 Uhr beim Gugelturm Herrischried-Giersbach.

Laufenburg

Montag, 1. Mai: Am 1. Mai öffnet das Clubheim-Team des FC Binzgen ab 10 Uhr die Festhütte am

Sportplatz in Binzgen und freut sich über jeden Besucher. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Montag, 1. Mai: Der Schwarzwaldverein Laufenburg e.V. lädt zur „Mai-Wanderung zur Ruine Alt Tierstein“ ein. Treffpunkt: 9.00 Uhr Parkhaus-Brunnenmatt Bildung von Fahrgemeinschaften!Start: 9.30 Uhr Parkplatz-Limperg.

Montag, 1. Mai: 1.-Mai-Hock ab 11 Uhr bei Gerteisers Spanferkel, Rotzler Straße 43, Rotzel.

Murg

Sonntag, 30. April: Die Hotzenwälder Wanderfreunde Laufenburg-Murg laden ein zum 30. Internationalen Wandertag bei der Murgtalhalle in Murg. Gegen 14 Uhr ist die Preisverleihung.

Sonntag, 30. April: Maibaumstellen in Niederhof am Sonntag, 30. April, Beginn um 16 Uhr beim Bürgerhaus. Der Maibaum wird vom Ortschaftsrat Niederhof gestellt. Für das leibliche Wohl sorgen der,m Ortschaftsrat Niederhof mit Grill- und Bratwürsten und kühlen Getränken sowie die Seelbachgaischder mit frischen Waffeln.

Montag, 1. Mai: Maibaumstellen in Hänner am Montag 1. Mai ab 11.30 Uhr beim FFW-Gerätehaus.

Anschließend freuen wir uns auf ein paar gesellige Stunden auf der Festwiese bei Spanferkel und Getränken, Waffeln und Maibowle und sonstigen leckeren Sachen.

Montag, 1. Mai: Dieses Jahr wird, wie in früheren Jahren auch, ca. um 9.30 Uhr von der Feuerwehrabteilung Oberhof der vom Kindergarten geschmückte Maibaum gestellt. Der Musikverein wird mit Orchester Jugendorchester an verschiedenen Orten aufspielen und das Stellen des Baumes ebenfalls musikalisch begleiten. Auch der Gesangverein Hänner wird die beim Stellen des Baumes anwesenden Gäste mit musikalischen Weisen erfreuen. Im Anschluss daran lädt die Feuerwehr zu einem Brunch ein.

Montag, 1. Mai: Die Fährigeister veranstalten wieder den traditionellen 1. Mai-Hock. Wo: An der Murgbachmündung (beim Schwimmbadparkplatz) Wann: 1. Mai 2023 ab 10.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist wie jedes Jahr gesorgt.

Montag, 1. Mai: Am 1. Mai veranstaltet die Spvgg Andelsbach den 1. Maihock auf dem Festplatz beim Feuerwehrhaus.

Rheinfelden

Montag, 1. Mai: 1. Mai-Hock beim FV Degerfelden; ab 10 Uhr bewirten die Aktiven am Sportplatz in Degerfelden. Es gibt Grill- und Bratwürste, Puten- und Schweinesteaks, sowie frische Waffeln und diverse Kaltgetränke.

Montag, 1. Mai: Am 1. Mai 2023 findet das traditionelle Waldfest vom Musikverein Adelhausen an der Kreuzeiche statt. Ab 11 Uhr musikalische Unterhaltung zum Frühschoppen sowie nachmittags mit dem Musikverein Adelhausen. Bei schlechtem Wetter findet die Bewirtung am Feuerwehrhaus in Adelhausen statt. Für Ihr leibliches Wohl ist wie immer bestens gesorgt.

Montag, 1. Mai: Der Verein der Pony- und Pferdefreunde Karsau e.V. lädt herzlich zum „1. Mai Hock“ mit Bewirtung ab 11 Uhr auf dem Ponyhof ein. Ponyführen finden von 11 bis 17 Uhr statt.

Ühlingen-Birkendorf

Montag, 1. Mai: Mit dem Hüttenfest an der Mettmaholzhütte bietet der Schwarzwaldverein eine ideale Anlaufstelle für den 1. Mai-Ausflug. Ab 10:30 Uhr hat wieder die „Tankstelle“ für Wanderer und Nichtwanderer an der Mettmaholzhütte geöffnet. Für das leibliches Wohl ist bestens gesorgt. Es gibt Grill-Steaks und Würstchen, den leckeren Wandereintopf, Kaffee und Kuchen und natürlich diverse Getränke. Zur Unterhaltung in den Mai spielt ab 12 Uhr die Trachtenkapelle Ühlingen. Für die Kinder findet ab 11 Uhr Ponyreiten statt. Die Mettmaholzhütte ist vom Wanderparkplatz an der Heidenmühle zu Fuß einfach zu erreichen. Infos auch unter: www.schwarzwaldverein-schluechttal.de.

Waldshut-Tiengen

Montag, 1. Mai: 1. Mai im Bootshaus in Waldshut. Der Wassersport-Verein Waldshut e.V. feiert seinen 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass veranstalteten wir unter anderem am 1. Mai, von 11 Uhr bis 17 Uhr, in unserem Bootshaus in der Baselerstrasse 1 einen “Tag der offenen Tür„. Wir bieten an: Verpflegung, einen gemütlichen Hock, Proberudern, Probepaddeln, eine Ausstellung “Alt – Neu„.

Montag, 1. Mai: Der Männergesangverein, die Guggemusik Tezzilnheimer Schtudehägler und die Landfrauen aus Detzeln veranstalten zusammen den ersten Mai-Hock. Ab 10 Uhr starten die Wanderer am Festzelt am Gemeindehaus. Ab 11 Uhr öffnet der Festbetrieb mit Speisen, Getränken, Kuchentheke und Bar. Zusätzlich gibt es noch am Grillplatz (Reckholderweg) Getränke und Gegrilltes. Im Festzelt wird es außerdem einen Auftritt des befreundeten Gesangvereins aus Eberfingen geben.

Montag, 1. Mai: Die Landjugend und die Landfrauen Indlekofen laden zum 1. Mai-Hock ab 11 Uhr in die Gemeindehalle Indlekofen ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, im Anschluss bieten die Landfrauen Kaffee und Kuchen an. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Aispel-Rohr.

Wehr

Montag, 1. Mai: Der ASV Wehr verwöhnt auch dieses Jahr zum 1. Mai ab 10 Uhr seine Gäste auf dem Vereinsgelände (unterhalb Staumauer) mit

diversen Fischspezialitäten. Auch für die Nichtfischesser ist gesorgt.

Montag, 1. Mai: Die Bärenzunft Wehr bewirtet am Montag, 1. Mai, auf dem Hartplatz.

Montag, 1. Mai: Der Musikverein Öflingen will ab 6 Uhr den Mai begrüßen und mit Marschmusik durch das Dorf laufen. Ab 11 Uhr wird es auf dem Öflinger Rathausplatz einen Fassanstich durch Bürgermeister Michael Thater mit einem Konzert unter dem Maibaum geben.

Montag, 1. Mai: 1. Mai-Schenke unter dem Storchensteg der Storchenstäghüüler. Dieses Jahr hat die 1. Mai-Schenke unter dem Storchensteg wieder traditionell geöffnet. Ab 10.30 Uhr geht es los.

Wutöschingen

Samstag, 29. April: Die Sportvereinigung Wutöschingen lädt zum Tanz in den Mai in die Klosterschüer ein. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr. Die Musiker von „New Phönix“ haben ein neues Programm zusammengestellt mit Liedern aus den 70er, 80er und 90er Jahren.

Sonntag, 30. April: Event im Purpur Kulturhaus in Horheim ab 20 Uhr Tanz in den Mai mit Benny – Eintritt 10.-€ Tanzabend mit Live-Musik. Kommen Sie mit auf unserer Zeitreise durch die Jahrzehnte, deren Outfits, Frisuren und Trends so bunt und innovativ waren wie die Musik. Die Charts und Radio Hits dieser Zeit sind für alle „Disco-Fox Fans“ ein „muss“! Heute sind sie kaum mehr zu hören. Benny spielt für Sie die ultimativen Hits aus den60/70/80/90er Jahren bis heute.