von sk

Zu einem größeren Drogenfund kam es laut Mitteilung der Eidgenössischen Zollverwaltung EZV bereits im September. Ein 67-Jähriger reiste mit einem Flug aus Bangkok am Flughafen Zürich-Kloten in die Schweiz ein. Die Kontrolle durch Mitarbeitende der EZV ergab, dass der Mann Betäubungsmittel transportierte.

Insgesamt konnten 8000 Thai-Pillen, 1050 Gramm Heroin, 500 Gramm Haschisch und 50 Gramm Opium sichergestellt werden. Die illegale Ware wurde beschlagnahmt und der Mann der Kantonspolizei Zürich übergeben.

Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland hat eine Untersuchung eröffnet. Der Beschuldigte befindet sich zurzeit noch immer in Untersuchungshaft.

Es gehört zum Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Aktuell befindet sich die EZV in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).

Dadurch entsteht ein neues Berufsbild und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen wird dabei vereinheitlicht. So wird die EZV in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen.