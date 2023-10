Bei der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes und der Kreisjugendfeuerwehr Waldshut in Küssaberg wurde der Vorstand im Amt bestätigt und verdiente Mitglieder geehrt. Zur Eröffnung spielte der Musikverein Kadelburg unter der Leitung von Dirigentin Carola Meents im Inselpavillion des Gemeindezentrums Küssaberg in Rheinheim.

Verbandsvorsitzender Ralf Rieple begrüßte alle Kameraden und Gäste. Darunter auch Landrat Martin Kistler, den Rieple für die große Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit kurzen Wegen lobte und zu schätzen weiß. Rieple dankte Bürgermeister Manfred Weber für das kostenfrei zur Verfügung stellen der Örtlichkeiten und der Leiterin des Dezernats 2 im Landratsamt Waldshut, Caren-Denis Sigg. Bürgermeister Manfred Weber hieß auch alle willkommen und berichtete über die Gemeinde mit sieben Ortsteilen und deren sehr guten Infrastruktur. Er vergaß bei seiner Ansprache auch die schlechten Tage mit Hochwasser und Starkregen nicht und wie wichtig die örtliche Feuerwehr war und ist.

Enge Zusammenarbeit

In seiner anschließenden Ansprache sprach Rieple kurz über die Arbeit im eigenen Verband, die zahlreichen Hauptversammlungen, Veranstaltungen und Termine bei befreundeten Hilfsorganisationen und den Austausch mit den Kollegen der Schweizer Feuerwehrverbänden sowie die Verbandsarbeit auf Landesebene. Dies schätzt Rieple sehr.

Mit seinen Stellvertretern und dem Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger hat er eine große Unterstützung, so Rieple. Mit ihrer Hilfe sei in den vergangenen Jahren viel geschaffen worden. „Im Februar 2020 haben wir die Ehren- und Auszeichnungsordnung des Kreisfeuerwehrverbandes Waldshut veröffentlicht“, so Rieple. Hiermit liegt den Feuerwehren ein kompaktes Nachschlagewerk vor.

Der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbands Waldshut (von links): Ralf Rieple (Vorsitzender), Clemens Huber, Andreas Denoke und Markus Rebholz. | Bild: Miriam Stoll

Am 31. Mai 2022 fand die Kickoff-Veranstaltung für das Fachgebiet Öffentlichkeitsarbeit statt. „Unter der Leitung von Julio Munoz-Gerteis wollen wir im Bereich Social Media, Homepage und Printmedien die Arbeit der Feuerwehren im Landkreis publik machen und für die Jugendfeuerwehr und die Aktivmannschaft/Quereinsteiger werben“, sagte Rieple.

Mittlerweile erscheint alle drei Monate ein Newsletter. „Auch die Satzungsänderung hat uns beschäftigt“, so Rieple. Die Punkte aus der Mustersatzung für die Durchführung von Online-Sitzungen und Einladungen per E-Mail was in der Zeit von Corona unerlässlich war, wurden aufgenommen.

Bürgermeister (von links): Tobias Gantert (Ühlingen-Birkendorf), Christian Dröse (Herrischried), Thomas Kaiser (Häusern), Dominic Böhler (Jestetten), Christian Behringer (Grafenhausen), Manfred Weber (Küssaberg), Andreas Morasch (Lottstetten), Marion Frei (Dettighofen), Landrat Martin Kistler. | Bild: Miriam Stoll

Die Raumschaften und deren Vertreter wurden neu in fünf Gebiete vorgeschlagen. Im Zuge der Anpassung der Satzung wurde eine Geschäftsordnung auf den Weg gebracht. Diese dient als Leitfaden und Nachschlagewerk für die Verbandsarbeit. Mit der Geschäftsordnung werden auch die Aufwandsentschädigungen der Funktionsträger geregelt.

Es wurden Beträge, die an der unteren Grenze einer Empfehlung stehen, festgelegt. „Niemand möchte sich bereichern, es werden keine Gelder aus Beiträgen einfließen die Aufwandsentschädigungen werden Refinanziert“, so Rieple. Nach weiteren Ansprachen des Kreisjugendfeuerwehrwartes Pattric Gryzbek und des Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger, folgte der Kassenprüfungsbericht 2022, der mit einem Überschuss ausging.

Nach Entlastung des Jugend- und Verbandvorstandes, dann die Abstimmung zur Satzungsänderung der KFV & Jugendordnung der KJF, geleitet durch den Ehrenvorsitzenden Manfred Rotzinger, welche einstimmig beschlossen wurde. Die Auszählungszeit nutzte Landrat Martin Kistler für ein Grußwort. Thema waren 50 Jahre Landkreis, Aktuelles aus der Kreispolitik und das geplante Zentralklinikum in Albbruck.

Die Verbandsversammlung der Kreisfeuerwehr. | Bild: Miriam Stoll

Außerdem berichtete er über einige Beschaffungen wie das Löschunterstützungsfahrzeug (LUF60) und dessen Ergänzungen. Kistler erwähnte, dass beim DLRG Waldshut-Tiengen ein hochauflösendes Sonarsystem stationiert wurde sowie die fortwährende Erneuerung des digitalen Alarmierungssystems.

Die Wahlergebnisse

Anschließend verkündete Manfred Rotzinger die fast einstimmigen Wahlergebnisse. Ralf Rieple bleibt mit seinem bisherigen Stellvertreterteam – Andreas Denoke, Clemens Huber und Markus Rebholz – fünf weitere Jahre Vorsitzender.

Zu Gebietsvertreter und ihren Stellvertretern wurden folgende Kameraden gewählt: Mitte: Christian Hoch und Florian Eckert; Ost: Mathias Strak und Daniel Hosp, West: Stefan Fräßle und Michael Siebold; Nord/Ost: Guido Strittmatter und Andreas Kaiser sowie Nord/West: Dominik Kaiser und Benjamin Ernst. Kassenprüfer bleiben Benjamin Ernst und Mario Kalff.

Ralf Riepe hat für außergewöhnliche Einsatzbereitschaft vier Ehrenmedallien in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg an Edin Muslic (Hauptbrandmeister/HBM), Thomas Mutter (HBM), Oliver Kraus (HBM) und Bürgermeister Manfred Weber verliehen. Ein Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes erhielt Clemens Huber (HBM). Mit Grußworten von Vertretern von Polizei, des Kriseninterventionsteams und des THW endete die Versammlung.

Der Kreisverband

Der Kreisfeuerwehrverband betreut 32 Gemeindefeuerwehren mit 102 Abteilungen. Am 2. Dezember 2026 feiert der Verband sein 150-jähriges Bestehen. Vorsitzender ist Ralf Rieple, seine Stellvertreter sind Andreas Denoke, Clemens Huber und Markus Rebholz. Kreisbrandmeister ist Dominik Rotzinger, seine Stellvertreter sind Tobias Förster, Bernhard Loll, Clemens Huber und Edin Muslic.