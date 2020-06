Der Zoll hat vielfältige Aufgaben: Wahrgenommen wird die Behörde vor allem im Rahmen von Kontrollen bei der Wareneinfuhr. Matthias Heuser, kommissarischer Leiter des Hauptzollamts Lörrach, gab jüngst einen Einblick in die Statistik des Jahres 2019.

Waren- und Bargeldschmuggel

Die Bekämpfung des Waren-, Rauschgift- und Waffenschmuggels ist eine Aufgabe der Kontrolleinheiten des Zolls, die besonders den privaten Reiseverkehr im Auge haben.

Personenkontrollen und Festnahmen

Rund 78.000 Personen wurden im letzten Jahr einer Kontrolle unterzogen, 1300 waren aus diversen Gründen zur Fahndung ausgeschrieben. 178 Personen mussten in Folge festgenommen werden.

Drogen und Zigaretten

Die illegale Einfuhr von unter anderem mehr als neun Kilogramm Amphetaminen, rund zwei Kilogramm Haschisch, zwölf Kilogramm Marihuana, 69 Kilogramm Kath (Zweigspitzen und jungen Blätter des Kathstrauchs) und 173.000 unversteuerter Zigaretten konnte verhindert werden.

Unterstützt werden die Zollbeamten von speziell ausgebildeten Zollhunden. | Bild: Hauptzollamt Lörrach

Besonders hilfreich war laut Heuser hier der Einsatz der Zollhunde.

Bargeld

Barmittel im Gesamtwert von 1,5 Millionen Euro sollten an den Zollbeamtinnen und -beamten vorbei geschmuggelt werden, „meist gut versteckt im Fahrzeug„, wie es in der Mitteilung heißt.

Einfuhr von Waren

Handelt es sich beim online bestellten Designerprodukt um eine Fälschung? Entsprechen elektrische, elektronische Geräte oder Spielsachen für Kinder den europäischen Sicherheitsstandards?

Hauptzollamt Lörrach Der Bezirk des Hauptzollamts Lörrach deckt sich mit den Landkreisen Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und dem Ortenaukreis.

Handelt es sich bei eingeführten Tier- und Pflanzenteilen oder den Lebewesen selbst um solche, die vom Aussterben bedroht und deshalb besonders geschützt sind? Sind die zur Einfuhr angemeldeten Arzneimittel in Deutschland zugelassen oder gar gefälscht? Unterliegen Lebensmittel besonderen Einfuhrbeschränkungen? All das wird an den Grenzzollstellen oder den Binnenzollämtern mit ihren Postzollstellen geprüft.

Fälschungen

Rund 39.000 Gegenstände, die unter gefälschtem Markennamen meist über den Onlinehandel für Privatpersonen im Postversand importiert wurden – 2019 rund 24.000 Sendungen – mussten im vergangenen Jahr sichergestellt werden.

Sicherheit und Artenschutz

427 Sendungen enthielten Artikel, die nicht die EU-Sicherheitsstandards erfüllten, 22 Verstöße gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen und 23 Aufgriffe im Bereich des Arzneimittelrechts mussten bei den Zollämtern insgesamt bearbeitet werden.

Zahl der Ausfuhrscheine

Reisende mit Wohnort in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat können in Deutschland umsatzsteuerfrei einkaufen. Das Verfahren ist allerdings an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, unter anderem ist eine Bestätigung der Wohnsitzsituation und der Ausfuhr der Ware durch die deutsche Grenzzollstelle erforderlich. Im Bereich des Hauptzollamts Lörrach wurden im vergangenen Jahr rund 5,62 Millionen solcher Ausfuhrkassenzettel bestätigt, 20.000 Belege weniger, als im Jahr 2018.

Hochrhein/Lörrach Hauptzollamt Lörrach: 2,4 Milliarden Euro Einnahmen und die Abfertigung von mehr als 1,5 Millionen Lastwagen im Jahr 2019 Das könnte Sie auch interessieren