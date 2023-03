Aufatmen bei den 100 Mitarbeitern der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale in Lörrach. In der aktuellen Pressemitteilung vom Montag, 13. März, veröffentlicht der Warenhauskonzern die Liste der Fortführungs- und Schließungsstandorte. Lörrach ist unter den 77 Filialen, die erhalten bleiben sollen – ebenso wie Singen und Konstanz.

52 Filialen stehen auf der Schließungsliste

52 Filialen sollen geschlossen werden, 21 zum 30. Juni des laufenden Jahres, weitere 31 zum 1. Januar 2024. Dieser Kelch ist am Standort Lörrach vorbei gegangen. Das lange Zittern hat für die Beschäftigten des Lörracher Kaufhauses in der Innenstadt nun ein Ende.

Auch die Kunden in der Region dürften sich über die Nachricht freuen, denn Lörrach ist nicht die einzige Filiale, die erhalten bleibt:

Tragfähige wirtschaftliche Perspektive

„Das ist zweifellos heute für uns alle ein schwerer Tag. Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv um jeden einzelnen Standort gerungen und sind in harte interne wie externe Gespräche gegangen“, wird Arndt Geiwitz, Generalbevollmächtigter Galeria, in der Pressemitteilung zitiert.

Das Warenhaus-Unternehmen brauche insgesamt eine höhere Flächenproduktivität. Geiwitz: „Die verbleibenden Filialen haben eine tragfähige wirtschaftliche Perspektive.“

Verdi liegt mit der Einschätzung richtig

Zum Glück für die Mitarbeiter in der Lörracher Filiale hat sich die Einschätzung von Markus Klemt von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bewahrheitet. Er sagte Ende Februar gegenüber dem SÜDKURIER: „Die Häuser in Grenznähe schreiben alle schwarze Zahlen – auch Lörrach.“