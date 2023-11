In der Sitzung des Verkehrsausschusses des Kreistages gab der Leiter des Straßenbauamtes, Bruno Hilbert, einen Sachstandsbericht zum Thema Kreisstraßen. Das Straßenbauamt begutachte jedes Jahr den Zustand aller Kreisstraßen und teile die Straßen nach ihrer Schadhaftigkeit in vier Klassen ein, erklärte er.

Die Abschnitte der Klasse IV seien in einem schlechten Zustand, hier seien Risse, Verdrückungen, Aufbrüche, seitliche Abbrüche oder auch Spurrinnen vorhanden. Straßen dieser Klasse müssten dringend saniert werden. Inzwischen wurden die Kosten ermittelt, wobei ein Sanierungsbedarf von 19,2 Millionen Euro ermittelt wurde, in der Schadensklasse III ein Bedarf in Höhe von 18,9 Millionen.

Weitere Schäden hängen vom Winter ab

Die Gesamtsumme der Schäden in den Klassen III und IV habe sich somit deutlich erhöht. Dazu erklärte Landrat Martin Kistler, dass die künftige Schadensentwicklung weitestgehend auch von der Intensität der kommenden Winterperioden abhänge.

Im laufenden Jahr, so Bruno Hilbert, wurden Sanierungsarbeiten an der Brücke Rheinau begonnen. Die Baumaßnahmen an der K6525 (Ibach) und der K6597 (Wutach) wurden ausgeschrieben und sollen möglichst bald begonnen werden.

Nicht ausgeführt wurde der Böschungsrutsch bei Bergöschingen an der K6575, da die Planung und Vorbereitung weit aufwändiger gewesen sei als angenommen. Diese Maßnahme sei jetzt für 2024 eingeplant.

Außerdem soll der dritte Bauabschnitt an der K6591 und eine Deckenerneuerung an der K 6557 bei Nöggenschwiel ausgeführt werden. Zusätzlich ist eine Kostenbeteiligung an einem Regenwasserkanal an der K6563 in Unteralpfen geplant.

Knapp die Hälfte der Straßen in „gutem Zustand“

Das Netz der Kreisstraßen ist 396 Kilometer lang, davon seien 205 Kilometer in einem guten Zustand. In dem Zusammenhang gab Bruno Hilpert auch einen Sachstandbericht über die Fahrzeuge und Geräte der Straßenmeistereien.

Für Reparaturen und Neuanschaffungen seien 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 Euro vorgesehen, wobei der Kreistag noch seine Zustimmung erteilen müsse.

Fuhrpark soll erneuert werden

Die Straßenbauverwaltung habe sich zum Ziel gesetzt, den Fuhrpark Zug um Zug zu erneuern, damit die Straßenbauverwaltung über gute, leistungsfähige Maschinen verfüge und der Verschleiß und die Neubeschaffung besser voraussehbar sei. Daher sei man mit der Verwaltung übereingekommen, in den Haushalten 2022 bis 2024 jährlich 700.000 Euro zu investieren.

Allerdings müssten angesichts der deutlichen Preissteigerungen und der aktuellen Situation 2024 rund eine Million Euro veranschlagt werden, eine Summe, die jedoch, aufgrund des Einsparbedarfs im Kreishaushalt, auf 800.000 Euro reduziert werden musste.