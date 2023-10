Später Frost, ergiebige Regenphasen, lang anhaltende Hitzeperioden: Die Landwirtschaft hat in diesem Jahr wieder einmal mit extremen Wetterlagen zu kämpfen gehabt. Aber wie wirkt sich das beispielsweise auf die Obsternte dieses Jahr aus? Und mit welchen Herausforderungen haben es die Obstbauern sonst noch zu tun? Wir haben bei zwei regionalen Erzeugern in der Gemeinde Küssaberg nachgefragt.

Ernte bewegt sich voraussichtlich auf Normal-Niveau

Bruno Preis ist mit dem Apfelertrag durchaus zufrieden. Doch der Aufwand wird für die Obstbauern generell größer. | Bild: Miriam Stoll

Bruno Preis Obstbauer aus Kadelburg baut mit seinen rund 20 Mitarbeitern Kirschen und Äpfel an. Diese verkauft er an Regionalmärkte und zeitweise auch in seinem Lager nähe Ettikon.

Clemens Stoll, ebenfalls aus Kadelburg, ist bereits in der sechsten Ernte, sein Angebot geht von der Erdbeere bis hin zur Birne und er baut auch Gemüse, Kartoffeln und Kürbisse an. Er liefert ebenfalls an Regionalmärkte und den Bauernladen seines Bruders der direkt an der Hauptstraße liegt.

Zu den Personen Bruno Preis ist Obstlandwirtschafts-Meister und führt in fünfter Generation den Betrieb, den er 1999 von seinem Vater übernommen hat. Zuvor hatte er eine dreijährige Lehre als Gärtner Fachrichtung Obstbau absolviert anschließend hat er die Meister Schule besucht. Bis 1970 war es noch ein Gemischtbetrieb mit Milchkühen und Schweinen. Sein Vater „setzte damals auf das Standbein Obstbau“ Sie haben Sich auf Äpfel und Kirschen spezialisiert was im nachhinein so Bruno Preis, die richtige Entscheidung war.

Clemens Stoll und seine ganze Familie sind Bauern aus Leidenschaft. Clemens und seine Frau Stefanie bewirtschaften den Hof und übernehmen die gesamte Produktion, während sein Bruder Martin Inhaber des Bauernladen ist kümmert sich seine Schwester Claudia als Geschäftsführerin um die Vermarktung im Bauernladen. Der Familienbetrieb besteht seit vielen Generationen und die Hoffnung liegt bei den vier Kindern von Clemens, dass der Hof weitergeführt wird.

Die gute Nachricht zuerst: Dieses Jahr sind sowohl Bruno Preis als auch Clemens Stoll sehr zufrieden mit der Ernte. Zwar gab es Spätfrost in der Blüte, aber es habe viele Blüten gegeben, sodass sich genug Obst entwickeln konnte. „Auch das Wechselspiel zwischen Sonne und Regen war dieses Jahr fast schon optimal“, so Clemens Stoll.

Und der Geschmack ist dieses Jahr besonders ausgeprägt, so Preis. Bislang hat er etwa die Hälfte seiner Apfelernte eingefahren – etwa 140 Tonnen, was rund 470 Kisten entspricht.

Klimaveränderungen machen Investitionen notwendig

Aber klar ist auch: Das alles ist kein Selbstläufer. Die Obstbauern sind zunehmend gezwungen, erhebliche Investitionen zu tätigen, auch teilweise ungewöhnliche Wege zu gehen. Denn die Wetterbedingungen werden schwieriger und damit steigen auch die Risiken. Wie existenzgefährdende Wetterextreme werden können zeigte sich 2017, ein Jahr, in dem es „quasi keine Ernte gab“, wie Bruno Preis sagt. Während er sonst 1000 Kisten einfährt gab es damals nur zwei.

Hagelnetze gehören inzwischen vielerorts zum gewohnten Bild. Die dienen auch als Sonnenschutz | Bild: Miriam Stoll

Weil es keine witterungsbeständigen Kirschsorten gibt und Spätfrost bei Äpfeln und Birnen ein Zellsterben hervorruft, das zu braunen Flecken führt, müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Zum Schutz vor Frostschäden haben beide Bauern daher eine Frostberegnungsanlage, die leider noch nicht auf jedem Feld vorhanden sei. Außerdem haben einige Felder ein Hagelschutznetz, das auch einen gewissen Sonnenschutz biete und Vögel abwehre, sagt Clemens Stoll.

Bürokratie erschwert an vielen Stellen die Arbeit

Dass es die Landwirte in dieser Situation trotzdem auch mit den Hürden der Bürokratie zu tun bekommen, sorgt natürlich für Unverständnis. Nach Einschätzung von, Clemens Stoll, seien die strengen Vorgaben und die langwierigen Genehmigungsverfahren als „nicht verhältnismäßig“. Ein Beispiel: Eine Obstplantage werde für 17 Jahre angelegt, eine ihm erst kürzlich erteilte Genehmigung für einen Brunnen gelte nur zehn Jahre. „Ohne diese Brunnen ist eine Frostberegnung und eine Unterbodenbewässerung nicht möglich, was den Ertrag maßgeblich beeinträchtigt“, verdeutlicht er das Dilemma.

Waldshut-Tiengen Wetter macht Landwirten zu schaffen: Besonders die Hitze schädigt die Ernte Das könnte Sie auch interessieren

Langfristig planen wird so schwierig, sagt Stoll. Er persönlich wüscht sich, dass Verordnungen und Dokumentationen auf ein erträgliches Maß heruntergefahren werden.

Mehr Freiheiten bei Schädlingsbekämpfung?

Ähnliches gelte im Hinblick auf Spritzmittel, die bei den Obstbauern laut eigener Darstellung unerlässlich sind. Für die Schädlingsbekämpfung setzen beide Erzeuger auf Nützlinge wie die Blutlauszehrwespe. Auch bestimmte Pheromone, die aufgehängt werden, wirken gut.

Clemens Stoll sagt, als IP-Betrieb (Integrierte Produktion), stehe er zwischen konventionell und Bio, er spritzt nur was wirklich nötig ist und stehe ständig im engen Kontakt mit Behörden. So ist es auch bei Bruno Preis. Trotzdem wünscht er sich etwas mehr Spielraum bei der Schädlingsbekämpfung, wie er sagt.

Inflation trifft auch Obstbauern

Neben all den klimatisch bedingten und generellen Herausforderungen macht aktuell aber auch die Inflation den Obstbauern das Leben schwer, wie sie darstellen. Von hohen Energiepreisen über Spritkosten bis hin zur Materialpreiserhöhung.

Noch sind die Kisten leer, aber trotz für die Bauern durchwachsener Wetterlage erreicht die Ernte normalen Umfang. | Bild: Miriam Stoll

Ein Hagelnetz beispielsweise koste mittlerweile fast 30 Prozent mehr. Die Energiepreise stiegen in diesem Jahr drastisch, was sich besonders bei der Einlagerung der Äpfel bemerkbar mache, sagt Stoll. Denn diese müssten gekühlt gelagert werden.

Auch der beliebte Most sei ein Problem geworden, sagt Peis. Denn die erzielten Einnahmen decken kaum noch die Produktionskosten. Ein großes Problem ist auch das große Angebot aus China, was kleine regionale Bauern immer mehr zu schaffen mache, so Preis.

Appell für mehr Nachhaltigkeit im Konsumverhalten

Jeremias Stoll (links) und Cousin Johann haben an der Kadelburger Plantage viel zu tun. In der Erntezeit wird jede helfende Hand benötigt. | Bild: Miriam Stoll

„Alle reden von Nachhaltigkeit, doch das Konsumverhalten muss sich ändern, sonst bringt alles nichts“, appelliert Stoll. Denn eines dürfe nicht vergessen werden: Lange Transportwege erzeugten viel CO 2 – ein Teufelskreis.

Waldshut-Tiengen Mit einem Obstler vom Opa fing alles an, heute wird auf dem Wuchner-Hof auch Absinth gebrannt Das könnte Sie auch interessieren

Aber auch wenn Obstbauern sich aktuell in einem sehr herausfordernden Gesamtumfeld bewegen: Eine gute Nachricht haben beide Küssaberger Bauern für den Verbraucher dann doch noch: „Die Preise werden dieses Jahr wohl weitestgehend stabil bleiben.“ Denn der Wettbewerb ist groß, davon profitieren die Verbraucher.