von Alfred Scheuble und Justus Obermeyer

Heftige Vorwürfe gegenüber an der grünen Landtagsfraktion musste sich der Waldshuter Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle in der Kreismitgliederversammlung der Partei anhören. „Es hat mich erzürnt“, sagte der Hohentengener Peter Schanz, dass die Fraktion und auch Nüssle in Sachen Atommüll-Endlager eine Presseerklärung veröffentlicht habe, die mit der Basis nicht abgestimmt worden sei und die für den Ortsverband in Hohentengen „wie ein Schlag in den Nacken“ gewirkt habe.

Der Hauptkritikpunkt lag darin, dass die grüngeführte Landesregierung zu schnell und unkritisch gegenüber der Schweiz reagiert habe, so Schanz. Niklas Nüssle begründete seine Entscheidung mit dem Hinweis darauf, dass für ihn die „Sicherheit höchste Priorität“ habe, egal wo das Atommüll-Endlager in der Schweiz hinkomme. Er gestand aber auch ein, dass es ein Fehler gewesen sei, zuvor keine Rücksprache mit dem Orts- und Kreisverband gesucht zu haben.

Nach einer heftigen, aber auch sachlichen und fairen Aussprache einigten sich die Versammelten darauf, gemeinsam eine kritische Stellungnahme gegen das geplante Atommüll-Endlager in der Nähe Hohentengens zu formulieren und zu veröffentlichen.

Für Niklas Nüssle kam die Kritik von der Basis zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Schon lange hatte er mit dem Gedanken gespielt, den Posten im Vorstand der Kreis-Grünen niederzulegen, zum einen aus Zeitgründen, aber auch um die von der Partei geforderte Trennung von Parteiamt und offiziellem Mandat umzusetzen. Doch dem nun entstandenem Eindruck, die Kritik sei nun der Anlass für seinen Rückzug, trat er entschieden entgegen.

Quartett statt Trio an der Spitze

Nach einer Satzungsänderung wird der Waldshuter Kreisverband nun nicht mehr von einem Trio geführt, sondern von einem Quartett: Für dem ausgeschiedenen Niklas Nüssle wurden Claudia Arnold (Wehr) und Anna Katharina Chavier (Klettgau) in den Kreisvorstand gewählt. Petra Thyen und Jan-Lukas Schmidt bleiben dem Vorstand als Sprecher erhalten. Neue Interims-Geschäftsführerin ist nun Iris Wallascheck.

Schwierige Entscheidungen zu Energiefragen

Claudia Arnold, bislang schon Kreisdelegierte für die Landes- und Bundeskonferenzen der Partei, gab einen eindrücklichen Bericht von der jüngsten Bundeskonferenz in Bonn. Sie berichtete unter anderem von einer aufgeheizten Stimmung, von bedrängenden Demonstrationen und schwierigen Abstimmungen bei Themen zur Klimakrise. Vor allem die Zustimmung zum vom Bundesvorstand vorgeschlagenen Kompromiss zur Verlängerung des Betriebs zweier Kohlekraftwerke, der mit der Abbaggerung des Ortes Lützerath verbunden ist, sie ihr schwergefallen, so Arnold.

Eine konstruktive Aussprache über einen verbesserten Internetauftritt und eine wertschätzende Verabschiedung von Niklas Nüssle aus dem Kreisvorstand – „Wir wollen uns alle recht herzlich bei Dir bedanken“, sagte Petra Thyen – rundeten die trotz intensiver Diskussionen harmonische Kreismitgliederversammlung ab.