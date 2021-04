Ein Brand in einer Pferdeanlage ereignete sich am Montag, 12. April, kurz nach 22.30 Uhr, in Würenlos. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Pressemitteilung.

Eine Person meldete demnach, dass beim Pferdestall an der Grosszelgstrasse ein Brand ausgebrochen sei. Vor Ort konnte durch die ersteintreffende Patrouille der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal zusammen mit Ersthelfern und der Kantonspolizei die 32 Pferde, welche dort eingestellt waren, unversehrt auf die Weide gebracht werden.

Die Feuerwehr Würenlos rückte mit einem Großaufgebot aus und verlangte eine Nachalarmierung der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen. Im Bereich der Reithalle brannte das Strohlager und verursachte einen großen Sachschaden. Wie es zum Brand kommen konnte ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen. Personen, welche Angaben zum Brandausbruch machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sind gebeten, sich mit