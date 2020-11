Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Glück im Unglück – drei junge Autofahrer überstehen Verkehrsunfälle unversehrt

Großes Glück hatten drei junge Autofahrer bei Unfällen am Montag in Bad Säckingen, Rickenbach und Hohentengen. Die Fahrer blieben jeweils unverletzt, an den Autos entstand allerdings Totalschaden.