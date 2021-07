von Susann Duygu-D'Souza

In den sozialen Netzwerken haben sich Spezialisten bereits zu Wort gemeldet: So vermuten die einen, die Straßenbeleuchtung wurde abgeschaltet, um Strom zu sparen. Für Andere war klar: Die Partei der Grünen muss da ihre Finger im Spiel haben und klammheimlich eine neue Verordnung durchgesetzt haben. Der Umwelt zu Liebe, versteht sich. Wieder andere waren sich sicher: Die Stromrechnung wurde nicht bezahlt. Doch was steckt tatsächlich hinter dem ominösen Ausfall der Straßenbeleuchtung?

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen bringen Licht ins Dunkel: Die Rundsteueranlage sei ausgefallen, weil sich ein Netzteil verabschiedet habe. Die besagte Anlage steuert unter anderem die Straßenbeleuchtung und Heizungsanlagen. Im Laufe des Dienstags haben Mitarbeiter der Stadtwerke die Anlage teilweise wieder zum Laufen gebracht, sodass in den Kernstädten die Beleuchtung bereits wieder funktioniere. Bis Dienstagabend sollten die Straßenlampen auch wieder in den Ortsteilen leuchten, versprachen die Stadtwerke. Falls es widererwartend doch nicht klappen sollten, empfiehlt es sich, am Abend mit einer Tasse Tee auf dem Sofa gemütlich zu machen. Denn wer will bei diesen sommerlichen Temperaturen von rund zehn Grad und Dauerregen schon freiwillig vor die Tür. Und erfahrende Gassi-Geher setzen eh auf ihre Stirnlampe.