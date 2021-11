Bad Säckingen vor 1 Stunde

Gloria-Theater testet Musical-Gäste direkt vor Ort – Besucher müssen Test mitbringen

Am Wochenende stehen im Gloria-Theater vier Vorstellungen des neuen Fantasy-Musicals „Tommy Tailors Traumfabrik“ auf dem Spielplan. Alle Veranstaltungen werden mit der 2G-Plus-Regel durchgeführt – also geimpft oder genesen plus Schnelltest. Den kann man jetzt vor Ort durchführen lassen.