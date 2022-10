Energiekrise trifft Gotteshaus: Katholiken und Protestanten am Hochrhein und im Südschwarzwald müssen sich auf Sparmaßnahmen einstellen. Was auf die Besucher von Gottesdiensten zukommt, erfahren Sie hier.

Wer in den kommenden Monaten am Hochrhein eine Kirche besucht, sollte sich warm anziehen. Sowohl in den katholischen Kirchen der Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein – St. Verena, als auch in den evangelischen Kirchen des Kirchenbezirks