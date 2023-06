Kreis Waldshut vor 5 Stunden

Gibt es eigentlich Gebrauchtware im Möbelmarkt? Eschbacher fragt in Dogern nach

Markus Schweer hat die Idee, beim Möbelmarkt Dogern ein gebrauchtes Sofa zu ergattern. Was zunächst nach einem nachhaltigen Gedanken klingt, lässt sich in der Realität aber nicht so einfach umsetzen.