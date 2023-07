Auf Schloss Beuggen in Rheinfelden findet von Freitag, 14. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, die 20. Diga Gartenmesse statt. Unsere Zeitung verlost zehn mal zwei Eintrittskarten.

Die Messe

120 Aussteller aus den Bereichen Garten, Haus und Lebensart präsentieren sich laut Auskunft des Veranstalters Süma Maier im historischen Park des 800 Jahre alten Schlosses. Zum Angebot auf der 20.000 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche gehören Blumen, Pflanzen, Kunsthandwerk, Wohn- und Gartenaccessoires sowie Haus- und Gartentechnik. Auch in diesem Jahr findet am Samstag, 15. Juli, bis 22 Uhr ein Abendverkauf. Zum kulinarischen Angebot gehören hausgemachte Spezialitäten, Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen.

Die Vorträge

Jutta Martin spricht auf der Gartenmesse über die Kräuterheilkunde von Hildegard von Bingen als Hilfe zur Selbsthilfe im Alltag. Gärtnermeister Axel Neulist befasst sich mit „Ohne Chemie durchs Gartenjahr“, dem „Nutzgarten im Einklang mit der Natur“ oder dem „Klimawandel in unserem Garten“

Die Öffnungszeiten und der Eintritt

Die Messe ist am Freitag von 10 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr (Abendverkauf) und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro (Tageskarte), Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erziehungsberechtigten freien Eintritt. Vor dem Veranstaltungsgelände gibt es kostenlose Parkplätze. Am Sonntag fährt zudem ein Shuttle-Bus von der Schildgasse zum Schloss Beuggen und wieder zurück

Die Verlosung

Wir verlosen zehn mal zwei Eintrittskarten für die Gartenmesse. Um zu gewinnen, schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Gartenmesse“ an die E-Mail-Adresse hochrhein.aktion@suedkurier.de und nennen Ihren vollständigen Namen sowie Ihre Adresse und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 13. Juli, 15 Uhr. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name im Fall eines Gewinns an den Veranstalter weitergegeben wird. Die Gewinner können die Karten gegen Vorlage ihres Personalausweises an der Tageskasse abholen.