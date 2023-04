Zum zehnten Bühnenjubiläum kommt die Tanzshow „Ballet Revolución“ zurück nach Basel. Bereits 2018 traten die 21 Tänzer auf der Bühne des Musical-Theaters auf. Diesmal finden die Aufführungen vom 20. bis 23. April statt.

„Die Tänzer werden den kubanischen Funken überspringen lassen und dem Publikum mit Choreografien zu internationalen Tophits von unter anderem Ed Sheeran, Dua Lipa, Camila Cabello, Coldplay und Justin Timberlake einheizen“, wie der Veranstalter, das Freddy Burger Management, in einer Pressemitteilung schreibt. „Auf Streetdance-Moves folgen atemberaubende Sprünge, exzellente Pirouetten oder geschmeidige Hebefiguren“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Mit dabei ist eine Band, die die die Tänzer mit internationalen Nummer-1-Hits aus Pop, R&B, Hip-Hop und kubanischen Rhythmen befeuert. „Und dann wären da noch das elektrisierende Lichtdesign sowie die aufregenden Kostüme“, heißt es in der Mitteilung.

Kostüme stammen von Jorge González

Letztere wurden designt von dem kubanischen Choreografen Jorge González. Er wurde als Laufsteg-Trainer in der Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ mit Heidi Klum bekannt. Seit 2013 ist er Jurymitglied der Tanzsendung „Let‘s Dance“.

Jorge González wird in der Pressemitteilung zitiert: „Die andauernde Faszination von Ballet Revolución liegt sicher in der Lebensfreude, die die Show bei jedem Auftritt vermittelt.“

Für die Choreografien, die klassisches Ballett, Modern Dance und Hip-Hop, aber auch Elemente aus Rumba, Salsa oder Mambo beinhalten, zeichnen die beiden Choreografen Roclan González Chávez und Aaron Cash verantwortlich. „Die meisten Tänzer tanzen mit der Musik“, wird Aaron Cash zitiert. „Die Kubaner aber tanzen in ihr.“ Und Chávez ergänzt: „Kubanische Tänzer bewegen sich anders als alle anderen Tänzer der Welt.“

So gewinnen sie Karten

Für die Aufführung der Tanzshow „Ballet Revolución“ am Donnerstag, 20. April, um 19.30 Uhr im Musical-Theater in Basel verlosen wir zwei mal zwei Karten. Um zu gewinnen, schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ballet Revolución“ an die Adresse hochrhein.aktion@suedkurier.de und nennen Ihren vollständigen Namen sowie Ihre Adresse und Telefonnummer.

Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 11. April, 12 Uhr. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name im Fall eines Gewinns an den Veranstalter weitergegeben wird. Die Gewinner können die Karten gegen Vorlage ihres Personalausweises an der Abendkasse abholen.

Weitere Vorstellungen

Die Tanzshow „Ballet Revolución“ gastiert vom 20. bis 23. April, im Musical-Theater Basel. Vorstellungen sind am Donnerstag und Freitag jeweils um 19.30 Uhr, am Samstag um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 13.30 und 18.30 Uhr. Tickets sind ab 58 Schweizer Franken erhältlich.

Eine Vorstellung dauert etwa eineinhalb Stunden ohne Pause. Karten gibt es im Vorverkauf bei Eventim, Telefon 01806 570070 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) sowie im Internet (www.eventim.de).