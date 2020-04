Erleichterte Geschäftsleute, fröhliche und disziplinierte Kunden. Seit drei Tagen sind viele Geschäfte, die bisher ihre Türen geschlossen halten mussten, wieder geöffnet. Die Stimmung unter den Einzelhändlern in der Umgebung von Jestetten, Klettgau, Lauchringen, hinüber in die Rheinebene, von Hohentengen bis Küssaberg, ist durchweg positiv. Die Kunden kommen, sie halten sich an die Regeln, und in den Geschäften sind alle nötigen Schutzmaßnahmen getroffen worden.

Inhaber in Lauchringen sind zufrieden

Per Videokonferenz verschaffte sich Stephanie Lovisi, Vorsitzende des Lauchringer Handels- und Gewerbekreises ein Stimmungsbild bei einigen der Mitgliedsunternehmen. „Die Geschäftsinhaber sind sehr zufrieden mit dem Start und froh darüber, dass Kunden gekommen sind“, beschreibt sie Konsens unter den Firmeninhabern. Teils seien mehr als erhofft gekommen. „Sie sind glücklich über die Wertschätzung gegenüber den Lauchringer Geschäften.“

Lauchringen Riesige Nachfrage: Lauchringer Frauen haben bereits 1300 Atemschutzmaken genäht Das könnte Sie auch interessieren

Die Hygiene- und Verhaltensregeln würden von den Menschen eingehalten. Keiner beschwere sich über die Schutzmaßnahmen. Hoffnung herrscht unter den Einzelhändlern, dass sie die vergangenen Wochen bald wieder aufholen können. „Jetzt, wo wir endlich wieder für unsere Kunden da sein dürfen, ist die Erleichterung groß. Wir haben viele neue Ware bekommen“, spricht Derk Ischen vom Modehaus Banholzer wohl aus der Seele von vielen Geschäftsleuten in der Gemeinde. Er sei überrascht gewesen von der durchweg positiven Resonanz zu den Schutzmaßnahmen.

Kundenbetreuung im Schuhhaus Mutter unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen: Inhaberin Tanja Mutter (links) und ihre Kundin Ulrike Kilb aus Jestetten sind durch eine fahrbare Plexiglaswand voneinander getrennt. | Bild: Herbert Schnäbele

Mund-Nase-Fashion-Masken

Während der vergangenen Wochen haben seine drei Lehrlinge Mund-Nase-Fashion-Masken genäht. Lovisis Lob gilt besonders den Handwerkern: „Sie haben spontan Spuckwände und Plexiglasabtrennungen für die Mitgliedsbetriebe hergestellt.“ Im Schuhhaus Mutter bietet eine besonders kreative Lösung Schutz: Eine fahrbare Plexiglaswand. Sie ermöglicht auch in Corona-Zeiten eine gewohnt gute Beratung.

Summa summarum sind die Einzelhändler gut vorbereitet in die Woche gestartet. Ausgestattet mit den vom Land formulierten, ausführlichen Bestimmungen und Checklisten für die Schutzmaßnahmen.

Erleichterung auch im Klettgau

Scheiben an der Kasse, Desinfektionsmittel im Laden und am Eingang, zwei Meter Abstand, Spuckschutz. Auch im Klettgau haben sich die Geschäftsinhaber gut vorbereitet. „Die Kunden nehmen es an“, sagt Andreas Bollinger, Vorsitzender des Gewerbevereins Klettgau. Zufrieden ist er mit der Kundenfrequenz zum Start am Montag: „Es ist sehr gut angelaufen, wir sind froh, dass wir wieder offen haben dürfen.“

Klettgau Bahn frei zum gemütlichen Bummeln Das könnte Sie auch interessieren

Große Euphorie herrsche jedoch noch nicht. Bollinger: „Die Probleme sind ja weiter da. Das Thema ist noch lange nicht durch.“ Und er fühlt mit den Frisören und Gastronomen, denen hundert Prozent des Umsatzes fehlten. Die Einbußen in den vergangenen Wochen reichen seiner Einschätzung nach von 20 bis 80 Prozent. Vor diesem Hintergrund sieht er die geforderten Schutzmaßnahmen eher als das kleinere Problem. Für sein Eleketrofachgeschäft denke er Woche für Woche. „Weiter planen wir nicht“, sagt er.

Die Schweizer fehlen noch in Jestetten

Versicherungsmakler Karl Hail, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Pro Jestetten, arbeitet zurzeit im Homeoffice und hat noch keinen Überblick darüber, wie es in den Jestetter Geschäften, die seit Montag wieder offen sind, gelaufen ist. Ein Stück Normalität sei zurück. Aber er macht deutlich: „Der ‚normale Wahnsinn‘ kommt erst wieder, wenn die Grenzen öffnen und die Schweizer Kunden wieder in Jestetten einkaufen dürfen.

Küssaberg Schafe bescheren ihm immer wieder Glücksgefühle Das könnte Sie auch interessieren

Lebensmittler und Handwerk dominieren

Die Geschäftswelt in Hohentengen und Küssaberg ist eher geprägt vom Lebensmittelhandel und Handwerk. So gibt es kaum Geschäfte, die von den Lockerungen zu den Öffnungsbeschränkungen profitieren. Eins der wenigen in der Gemeinde Küssaberg ist der Blumenladen „Grünzeug“ von Erika Monneck. Zu ihr seien noch nicht so viele Kunden gekommen. „Ich habe auch nicht erwartet, dass sie gleich herein stürmen.“ Auch sie hat ihren Laden mit Schildern und Abstandshinweisen ausgestattet.