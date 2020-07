von Philipp Zimmermann

Im März 2017 überfiel ein heute 34-jähriger Mann den „Pizza Blitz“ in Baden. Nachts um 1.30 Uhr bedrohte er, die dunkle Kapuze über den Kopf geschlagen, den letzten Angestellten im Lokal. In der Hand hielt er ein Küchenmesser mit zehn Zentimeter langer Klinge. Die Beute betrug rund 900 Franken. Vor dem Bezirksgericht Baden erklärte er, er könne sich an Details nicht mehr erinnern, weil er zuvor Kokain konsumiert habe.

Drei Wochen später schlug der Mann wieder zu, diesmal bei einem Kiosk in Dietikon. Wieder bedrohte er einen Angestellten mit dem Messer. Diesmal raubte er 2600 Franken. Doch der mutige Angestellte lief ihm nach – und schlug mit einer Jalousie-Eisenstange auf den Fiat Punto des Räubers. Die Frontscheibe zerbarst.

Wegen dieser wurde wenig später eine Polizei-Patrouille auf ihn aufmerksam. Es kam es zu einer Verfolgungsjagd. Der Räuber raste mit 120 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-30-Zone der Freiämter Gemeinde Widen. Etwas später kam er in Eggenwil von der Straße ab und landete in einem Acker. Zu Fuß flüchtete er weiter, ehe ihn Polizisten verhafteten.

Das Bezirksgericht Baden verurteile den Mann im Juli 2018 vor allem wegen mehrfachen Raubes und grober Verletzung der Verkehrsregeln zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Es ordnete wegen seiner Kokainsucht zudem eine Therapie an und sprach einen Landesverweis von fünf Jahren aus. Das Aargauer Obergericht wies seine Beschwerde dagegen im Mai 2019 ab.

Gegen den Landesverweis wehrte sich der 34-Jährige vor dem Bundesgericht: Er argumentierte, der Landesverweis sei unangemessen und verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.

Der Mann ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Er hat eine Lehre als Automechaniker absolviert, allerdings ohne Abschluss. Der heute 34-jährige Mann war schon zuvor massiv straffällig geworden. Die Bundesrichter in Lausanne stellten fest, dass der Angeklagte beruflich und sozial nur mangelhaft integriert sei, nicht besonders realistische Reintegrationschancen hat. Das öffentliche Interesse am Landesverweis schätzt das Bundesgericht deshalb wie das Obergericht höher ein als das private Interesse.